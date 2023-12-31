|
Gündem

İstanbul Valisi Gül'den yılbaşı mesajı: Gerekli tüm tedbirleri aldık

İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşların huzurlu bir yeni yıl geçirmesi adına tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Gül, "Medeniyetimizin başşehri İstanbul'umuzun huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. İlgili birimlerimizle hemşehrilerimizin hizmetindeyiz." dedi.

Semih Bozkuş
18:32 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul Valisi Davut Gül.
İstanbul Valisi Davut Gül.

İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'umuzun huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık." açıklamasında bulundu.

Vali Gül, sosyal medya platformu X hesabından megakentte yılbaşı hazırlıklarına ilişkin bilgi verdiği verdiği bir yeni yıl mesajı yayımladı.

Gül, yayımladığı yılbaşı mesajında, "Kıymetli İstanbullular, yeni bir yıla hep birlikte merhaba demenin sevinç ve heyecanı içindeyiz. 2024 yılının insanlığın barışına, ülkemizin ve şehrimizin huzuruna, güzelliklerin artmasına, kardeşliğimizin pekişmesine, milli birlik ve beraberliğimizin devamına vesile olmasını temenni ediyorum. Kadim şehrimiz, inanıyorum ki yeni yılda da dünyanın huzur köşelerinden biri olmaya, sahip olduklarını korumaya ve yaşatmaya, yenilenmeye, gelişmeye, değişmeye, zamanın getirdikleriyle donanmaya devam edecek; Türkiye'nin ufuk çizgisi olmayı sürdürecektir. Medeniyetimizin başşehri İstanbul'umuzun huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. İlgili birimlerimizle hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2024 yılının İstanbul'umuza, Türkiye'mize, tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bütün hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyor, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.




#Yılbaşı Tedbirleri
#İstanbul
#Vali Gül
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Acil durum telefon numaraları