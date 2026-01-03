İstanbul ve Yalova'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı adliyede

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen İstanbul Arnavutköy ve Yalova'da 1 iş yeri, 1 ikamet ve 2 araca yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bir tırın dingil bölümüne zulalanan uyuşturucu maddelerin, belirlenen noktada 3 şüpheli tarafından karşılanarak zuladan çıkarılmaya çalışıldığı sırada suçüstü düzenlenen operasyonda, aralarında söz konusu şüphelilerin de olduğu 5 zanlı gözaltına alındı.





Operasyonda, 19 kilo 400 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca ve 13 fişek ile 52 bin 235 lira para ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.







