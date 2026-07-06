İstanbul'a 'perşembe' uyarısı: Harita değişti Meteoroloji 5 il için sarı kod verdi

Hazırlanan son tahmin raporuna göre, bugün yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış etkili olacak ve tam 30 ilde gün içinde kuvvetli yağış geçişleri yaşanacak.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlar şiddetini artıracak

Sağanak yağış uyarısı yapılan geniş listede Muğla, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Mersin, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş gibi yurdun farklı bölgelerinden iller yer alıyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu hattında ise Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illeri için sarı kodlu uyarı verilirken, bu bölgelerdeki yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra ise Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan'da yerel olarak çok daha kuvvetli hale geleceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege kıyılarında fırtına beklentisi

Yağışların etkili olduğu doğu ve iç kesimlerin aksine, batı bölgelerde rüzgarın yaratacağı olumsuzluklara dikkat çekiliyor. Rüzgarın ülke genelinde genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak öğleden sonra rüzgarın yön değiştirerek Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden saatte 30 ila 50 kilometre hıza ulaşarak oldukça kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

6 Temmuz Pazartesi bölgesel hava durumu tahminleri

Marmara Bölgesi'nin 6 Temmuz Pazartesi gününü genel olarak parçalı ve az bulutlu geçirmesi bekleniyor. İstanbul, Bursa ve Kırklareli'nde termometrelerin 30°C'yi, Çanakkale'de ise 31°C'yi göstereceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nde de parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, zamanla iç kesimlerde bulutlanmanın artması, öğleden sonra ise Muğla'nın iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor. Gün içinde İzmir ve Denizli 34°C, Muğla 33°C, Kütahya ise 25°C sıcaklığa ulaşacak. Akdeniz Bölgesi'nin iç ve doğu kesimlerinde ise parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü ile birlikte sağanak yağışlar görülecek. Özellikle öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Adana 33°C, Antalya 31°C, Burdur ve Hatay ise 30°C sıcaklıkla günü tamamlayacak.

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir gün başlangıcı beklenirken, öğleden sonra güney ve doğu kesimlerde yağışlar yüzünü gösterecek. Ankara 29°C, Eskişehir ve Konya 27°C, Yozgat ise 24°C sıcaklık seviyelerinde seyredecek. Batı Karadeniz ise nispeten sakin; Bartın 29°C, Kastamonu 28°C, Bolu 26°C ve Zonguldak 25°C sıcaklıklarla parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Orta ve Doğu Karadeniz hattında ise Amasya ve Samsun 27°C, Rize ve Trabzon 26°C sıcaklık değerlerine sahipken, bölge genelinde özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkisini artıracak kuvvetli sağanak yağışlar gün boyu devam edecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin özellikle kuzey kesimlerinde yağışlı hava hakimiyetini koruyor. Malatya'da 33°C ve Van'da 27°C ile parçalı bulutlu bir hava beklenirken, öğleden sonra yerel kuvvetli yağışların görüleceği Erzurum 23°C, Kars ise 20°C sıcaklığa sahip olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise bulutsuz, oldukça sıcak ve güneşli bir gün geçirecek. Bölgenin en sıcak ili 39°C ile Şanlıurfa olurken, onu 38°C ile Diyarbakır, 34°C ile Gaziantep ve Mardin takip edecek.

İstanbul'a perşembe uyarısı

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yeni haftaya ilişkin hava durumu değerlendirmelerinde bulundu. Hafta sonu Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışların ardından Türkiye'nin yeni haftaya mevsim normallerine yakın ancak batı ve kuzey kesimlerde görece serin bir hava ile başladığını belirten Tek, özellikle perşembe günü İstanbul, Sakarya ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgasına da değinen Tek, Türkiye'nin bu sistemden farklı bir atmosferik yapı nedeniyle daha serin kaldığını ifade etti.

İstanbul'da hafta boyunca sıcaklıkların 30 derece civarında seyredeceğini belirten Adil Tek, kuzey ilçelerde sıcaklıkların 26-27 dereceye kadar düşeceğini, güney ilçelerde ise 30-31 derece seviyelerinde olacağını söyledi.

Tek, özellikle perşembe günü batıdan gelecek yeni yağışlı sisteme dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Hafta sonundaki sisteme benzer şekilde İstanbul, Sakarya ve Trakya'da kuvvetli yağış bırakma ihtimali bulunuyor. Yerel su baskınlarına neden olabilecek yağışlar görülebilir."

Cuma günü de yağışların süreceğini ancak perşembeye göre daha zayıf olmasının beklendiğini belirten Tek, hafta sonunda ise İstanbul'da yeniden yağışsız havanın etkili olacağını ifade etti.







