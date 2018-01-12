İstanbul çatlağı

Ankara ve İzmir seçimlerine genel merkezin baskısı gölge düşürürken, gözler İstanbul’a çevrildi.

Parti tüzüğüne göre, doğal delegeler hariç bin 100 delege arasında İstanbul 176, Ankara 64, İzmir 52 delege ile en fazla delegeye sahip olan iller. En çok delegeyi veren İstanbul kongresi yarın yapılacak. Kongrede mevcut il başkanı Cemal Canpolat ve Parti Meclisi Üyesi Canan Kaftancıoğlu yarışacak.

Kulislerde, İstanbul’da iki ismin yarışmasının genel merkezi de ikiye böldüğü belirtiliyor. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, eski Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak ve eski Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi’nin Canpolat’ın yeniden seçilmesini istemediği konuşuluyor. Grup Başkanvekili Engin Altay, Gürsel Tekin ve Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger’in ise Canpolat’ı desteklediği belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kaftancıoğlu’nu desteklediği belirtilirken, Kaftancıoğlu’nun bir adım önde olduğu dillendiriliyor.

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