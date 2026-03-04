Yeni Şafak
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir." bilgisi verildi.

Bu kapsamda, iptal edilen vapur seferleri şöyle sıralandı:

"Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı'nın Moda iskelesine uğraması, Kadıköy-Sarıyer ve İstinye-Çubuklu hattı"


