Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da depremde hasar gören cami geçici olarak kapatıldı

İstanbul'da depremde hasar gören cami geçici olarak kapatıldı

21:3623/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Deprem nedeniyle Arnavutköy'deki Sıddık Camisi'nin minaresinin üçüncü şerefesi üzerinde kırılma oluştu.
Deprem nedeniyle Arnavutköy'deki Sıddık Camisi'nin minaresinin üçüncü şerefesi üzerinde kırılma oluştu.

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Arnavutköy'de bir caminin minaresi zarar gördü. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından cami geçici olarak kapatıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde depremde minaresi zarar gören cami geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Sıddık Camisi'nin minaresinin zarar gördüğünü fark eden cami görevlileri durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Arnavutköy Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemenin ardından camiyi tedbir amaçlı geçici olarak kullanıma kapattı.

Çevresine barikatlar konulan caminin giriş kapısına belediye ekiplerince, "Minaredeki hasar nedeniyle güvenlik önlemi alınana kadar geçici olarak tedbir amaçlı kullanıma kapatılmıştır." yazısı asıldı.

Cami cemaatinden Nabi Altay, "Her gün burada namaz kılıyoruz, bir sorun yoktu. Öğlen saatlerinde meydana gelen deprem sırasında minarenin üçüncü şerefesi üzerinde kırılma oluşmuş. Belediye ekipleri de tedbir amaçlı camimizi boşalttı." dedi.



#İstanbul
#Deprem
#Cami
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Depreme evde, arabada, metroda, hastanede, dışarda yakalanılması durumunda ne yapılmalı? AFAD deprem anında yapılması gerekenleri açıkladı