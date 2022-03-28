İstanbul'da gerçekleşecek olan müzakerelerin yeri ve saati açıklandı İstanbul'da gerçekleşecek olan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri ve saati belli oldu. Toplantı, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sabah saat 10.30'da başlayacak.

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