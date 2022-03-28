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Gündem İstanbulda gerçekleşecek olan müzakerelerin yeri ve saati açıklandı
İSTANBUL

İstanbul'da gerçekleşecek olan müzakerelerin yeri ve saati açıklandı

İstanbul'da gerçekleşecek olan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri ve saati belli oldu. Toplantı, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sabah saat 10.30'da başlayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda gerçekleşecek olan müzakerelerin yeri ve saati açıklandı
Müzakereler için Moskova’dan İstanbul’a gelen Rusya heyeti saat 16.00 sıralarında Atatürk Havalima’nına iniş yapmış, sonrasında ise konaklayacağı Çırağan Sarayı’na gelmişti.

Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

BASINA YAYIN İZNİ VERİLDİ

  • Alınan bilgiye göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının yarın saat 10.30'da başlaması planlanıyor. Toplantının başlamasının ardından basın mensupları Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünde belirlenecek alanda yayın yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

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