İstanbul'da helikopter destekli denetimde uyuşturucu yakalandı

23:2627/04/2026, Pazartesi
IHA
Kadıköy'de denetimde araçtan uyuşturucu çıktı.

İstanbul Kadıköy’de polis ekiplerinin helikopter destekli gerçekleştirdiği geniş çaplı asayiş uygulamasında araçlar tek tek durdurularak arandı. Denetimler sırasında şüpheli bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. Araç emniyet otoparkına çekilirken, ekipler kent genelinde denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, araç emniyet ekiplerince bağlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş ve trafik ekipleri tarafından ilçenin en yoğun noktalarından biri olan Altıyol Caddesi üzerinde helikopter destekli asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında durdurulan araçlar, ekipler tarafından didik didik aranarak kontrol edildi. Sürücü ve yolcuların kimlik bilgileri sorgulanırken, şüpheli görülen şahıslara yönelik üst aramaları gerçekleştirildi. Alkol testi yapılan sürücülerin ayrıca sürücü belgeleri de kontrol edildi. Uygulama sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı. Söz konusu araç emniyet otoparkına çekilerek bağlandı.

Yetkililer, toplumun huzur ve asayişinin sağlanması için denetimlerin sürdürüleceğini belirttiler.



Emeklilere yeni fırsat: En yüksek promosyon veren bankalar açıklandı! 100 bin TL detayı dikkat çekti