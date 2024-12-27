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İstanbul'da kar alarmı: Üç ilçeye saat verip uyarı yapıldı

İstanbul'da kar alarmı: Üç ilçeye saat verip uyarı yapıldı

12:5727/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
IHA
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Son tahminlere göre, İstanbul'da yüksek kesimlerine kar yağabileceği açıklandı.
Son tahminlere göre, İstanbul'da yüksek kesimlerine kar yağabileceği açıklandı.

İstanbul’da bugün kısa süreli kar yağışı bekleniyor. AKOM saat 15.00’ten sonra Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde kısa süreli kar yağışı beklendiği uyarısında bulundu. Büyükçekmece ve batısında kalan ilçelerde ise kuvvetli sağanak beklendiği açıklandı. Hava sıcaklığının 10 derecenin altına düşeceği kentte soğuk havanın pazartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

İBB AKOM tarafından İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği uyarısında bulundu. AKOM'un açıklamasında, “İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen Poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor. Yağışların ise gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.

Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'de kar yağışı bekleniyor

İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı AKOM verilerine göre, bugün 15.00 ile 23.00 saatleri arasında Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir. Büyükçekmece ve batısında kalan bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıkların 10 derecenin altında kış değerlerinde seyredeceği ve soğuk havanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı öngörülüyor.



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