İstanbul'da kaybolan Rus gencin cansız bedeni Burgazada'da bulundu

Selden 3 saniye ile kurtulduğunu ifade eden Muhammet Solmaz, Mustafa beni uyarmak için aşağı inmiş. O sırada lambalar yanıp sönüyordu ben de yukarı çıkıyordum. O sırada bana su pompasını kapat dedi ben de geri dönüp kapattım. Yukarı çıktık. Bana ‘Muhammet abi dışarıda yağmur var sel gelebilir dışarı çıkalım’ dedi. Ben de ona niye kapatmak için geri gönderdin 10-15 dakika zaman geçti dedim. Sonra yan yana yukarı hızlı bir şekilde çıktık. Tam ortaya geldiğimizde çavuş tünele su geliyor hızlı hareket edelim dedim. Benden sigara aldı, 15 metre gerimde kaldı. Acele et diye seslendim ama bana güldü sanki çıkmak istemiyormuş gibi hissettim. Ben yavaşladım bana yaklaşsın diye. Tünel karanlıktı ben de çavuş normalde karanlık olmaz şimdi neden karanlık dedim o da bana yağmur yağıyor, şimşek çakıyor ondan karanlık dedi. Ben de o zaman acele edelim dedim. Güldü yine bana. Tam tünelin çıkışına adım attığım andan dereden bir sel geldi. Tünele çarptığı andan bir bina büyüklüğündeydi. Ben adım atmamla 3 saniye için de tüneli sel vurması bir oldu. Arkama dahi bakamadım. O tünelin içindeydi. Kardeşim gitti. Ben yukarı çıktığımı dahi hatırlamıyorum, bağırıyormuşum etrafa yardım edin kardeşim içeride diye şeklinde konuştu.