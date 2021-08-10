İstanbul'da kaybolan Rus gencin cansız bedeni Burgazada'da bulundu

Tatil için 16 Temmuz sabahı uçakla Litvanya’dan İstanbul’a gelen Makar Fedorovich Ragin adlı Rus öğrenci, 28 Temmuz günü Adalar’ı gezmek üzere kaldığı otelden ayrılmış, bir daha kendisinden haber alınamamıştı.
Vatandaşlar denizde ceset olduğunu gördü
10 Ağustos günü saat 11.45 sıralarında Burgazada Kalpazankaya mevkiinde denizde ceset olduğu ihbarını alan emniyet ekipleri harekete geçti.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, denizdeki kayalıklar üzerinde bir ceset olduğunu tespit etti.
Soruşturma başlatıldı
Ekipler tarafından yapılan çalışmayla ceset denizden çıkarılırken, olay yerinde yapılan incelemelerde bulunan çantanın içerisinden 31 Temmuz’da kayıp olduğu bildirilen Rus öğrenci Makar Ragin’e ait pasaport fotokopisi çıktı. Olayla ilgili nöbetçi savcı tarafından tahkikat başlatıldı.
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İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde 5 Ağustos Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu.
Dere kenarında HES tünelinin inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu.
Yanında çalışan arkadaşları durumu jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye sevk edildi.
400 metre uzunluğundaki HES tünelinde üç gün boyunca aralıksız kayıp işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.
andarma JAK ekipleri, AFAD Sualtı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ve İspir Belediyesi’ne bağlı tüm ekipler selde kaybolan 39 yaşındaki Mustafa Aksöyek’i bulmak için seferber oldu.
400 metre uzunluğundaki tünelin 150 metrelik bölümündeki suyu boşaltan ekipler, kayıp işçiyi arıyor.
Kayıp işçi ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı. Mustafa Aksöyek selin geldiğini anlayınca tünelde çalışan arkadaşı Mustafa Solmaz’ın yanına giderek ‘sel geliyor tünelden çıkalım’ dedi. İki arkadaş tünelden çıkmaya çalışırken saniye farkıyla Mustafa Solmaz selden kurtuldu. Arkadaşını kurtaran Mustafa Aksöyek ise aniden gelen sele kapılarak tünelde kayboldu.
Selden 3 saniye ile kurtulduğunu ifade eden Muhammet Solmaz, Mustafa beni uyarmak için aşağı inmiş. O sırada lambalar yanıp sönüyordu ben de yukarı çıkıyordum. O sırada bana su pompasını kapat dedi ben de geri dönüp kapattım. Yukarı çıktık. Bana ‘Muhammet abi dışarıda yağmur var sel gelebilir dışarı çıkalım’ dedi. Ben de ona niye kapatmak için geri gönderdin 10-15 dakika zaman geçti dedim. Sonra yan yana yukarı hızlı bir şekilde çıktık. Tam ortaya geldiğimizde çavuş tünele su geliyor hızlı hareket edelim dedim. Benden sigara aldı, 15 metre gerimde kaldı. Acele et diye seslendim ama bana güldü sanki çıkmak istemiyormuş gibi hissettim. Ben yavaşladım bana yaklaşsın diye. Tünel karanlıktı ben de çavuş normalde karanlık olmaz şimdi neden karanlık dedim o da bana yağmur yağıyor, şimşek çakıyor ondan karanlık dedi. Ben de o zaman acele edelim dedim. Güldü yine bana. Tam tünelin çıkışına adım attığım andan dereden bir sel geldi. Tünele çarptığı andan bir bina büyüklüğündeydi. Ben adım atmamla 3 saniye için de tüneli sel vurması bir oldu. Arkama dahi bakamadım. O tünelin içindeydi. Kardeşim gitti. Ben yukarı çıktığımı dahi hatırlamıyorum, bağırıyormuşum etrafa yardım edin kardeşim içeride diye şeklinde konuştu.
‘Sel geliyor’ diye tünele girdi, arkadaşı kurtuldu kendi kayboldu
Erzurum'da yaşanan selde, HES tüneli inşaatında kaybolan Mustafa Aksöyek'i arama çalışmaları devam ederken arkadaşı o anları anlattı. Kendisini 'sel geliyor' diye uyarmak için Aksöyek'in tünelde yanına geldiğini ifade eden Mustafa Solmaz, arkadaşının sayesinde tüneldeki selden saniyelerle kurtuldu.
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