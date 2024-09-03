|
Gündem

İstanbul'da kimyasal madde paniği! Sokak trafiğe şeritlerle kapatıldı: Çöpten çamaşır suyu çıktı

İstanbul Maltepe'de bir çöp konteynerinde çıkan koku ve duman nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak çöpteki dumanın nedeninin yangın olabileceğinden şüphelenerek su sıktı. Kokunun devam etmesi üzerine bölgeye sevk edilen tehlikeli madde müdahale ekiplerinin incelemesi sonucu mahallede büyük paniğe neden olan maddenin çamaşır suyu olduğu ortaya çıktı.

20:54 - 3/09/2024 Salı
IHA
Maltepe'de ekipleri alarma geçiren kimyasal maddenin çamaşır suyu olduğu ortaya çıktı.
Maltepe'de ekipleri alarma geçiren kimyasal maddenin çamaşır suyu olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan bir çöp konteynerine atılan kimyasal madde itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Sokak şeritlerle trafiğe kapatılırken, çöpe atılan maddenin çamaşır suyu olduğu ortaya çıktı.

Olay yerine tehlikeli madde müdahale aracı sevk edildi

Maltepe'de İdealtepe Mahallesi Dik Sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynerinden akşam saatlerinde çıkan koku ve dumandan şüphelenen çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak çöpteki dumanın nedeninin yangın olabileceğinden şüphelenerek su sıktı.

Kokunun devam etmesi üzerine bölgeye tehlikeli madde müdahale aracı sevk edildi.

Mahalleye alarma geçiren madde çamaşır suyu çıktı

Ekiplerin incelemesi sonrası çöpe atılan maddenin çamaşır suyu olduğu ortaya çıktı.

Ekiplerin müdahalesi sonrası sokak trafiğe açıldı.



#İstanbul
#Maltepe
#Kimyasal Madde
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÇKS kayıt yenileme başvuruları başladı: Çiftçi Kayıt Sistemi 2025 kayıt yenileme E Devlet başvurusu nasıl yapılır?