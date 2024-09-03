İstanbul'da kimyasal madde paniği! Sokak trafiğe şeritlerle kapatıldı: Çöpten çamaşır suyu çıktı

İstanbul Sultanbeyli'de bir kapalı pazar yerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın Yumruklu, tekmeli ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu birkaç kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edilirken çıkan kavga ise anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.