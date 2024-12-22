İstanbul'da sağanak hayatı felç etti: İş yerlerini su bastı yollar göle döndü

İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı iş yerlerini su bastı. Kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, İstanbul'da sağanak gece boyunca etkili oldu.
Sağanak birçok ilçede hayatı olumsuz yönde etkilerken, vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağışın etkili olduğu Beşiktaş ve Beyoğlu'nda, çok sayıda iş yerini su bastı.
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'ndaki yollarda su birikintileri oluştu. Trafikte seyir halinde olan sürücüler, araçlarını kullanırken zor anlar yaşadı.
Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda sağanak yağışla birlikte iki deponun bodrum katını su bastı. Adrese gelen itfaiye ekipleri, binaların bodrum katlarındaki suyu tahliye etti.