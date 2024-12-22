İstanbul'da sağanak hayatı felç etti: İş yerlerini su bastı yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, İstanbul'da sağanak gece boyunca etkili oldu.

Sağanak birçok ilçede hayatı olumsuz yönde etkilerken, vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağışın etkili olduğu Beşiktaş ve Beyoğlu'nda, çok sayıda iş yerini su bastı.