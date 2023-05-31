İstanbul'da sahte pasaport operasyonunu: İki zanlı tutuklandı

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri göçmenleri, 5 bin YTL karşılığı hazırladıkları sahte pasaport ve vizelerle Avrupa'ya gönderen çete çökertildi. Aksaray'daki bir otel müdürünün de aralarında olduğu 8 kişilik çetenin, yaptığı sahte pasaportların, gerçekleri ile birebir aynı olması dikkat çekti.