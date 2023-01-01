İstanbul’da su kalmadı İBB seyrediyor

İstanbul’daki barajlarda doluluk oranı yüzde 25’in altına gerilerken şehrin 40 günlük içme suyu kaldı. Şehre yeni su kaynakları getirmesi gereken İBB’nin ise gündeminde böyle bir konu yok. 90’lı yıllarda Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında kısıtlı imkanlara rağmen yüzlerce kilometre uzaktan şehre su getirebilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugün devasa bütçesine ve son teknolojik imkanlarına rağmen 4,5 yıldır bu yönde hiçbir çalışma yapmadı.

YENİ KAYNAKLAR GEREK

İBB susuzluğa karşı çareyi ise her gün 10 saate varan su kesintileri yapmakta arıyor. Son dönemde yaşanan iklim değişikliği ve artan nüfus, İstanbul’un su ihtiyacını her geçen gün biraz daha artırıyor. Mega kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar ise kurumak üzere. Barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Çözüm olarak da barajların yeni su kaynakları ile beslenmesi gerekiyor.

SADECE SEYREDİYOR

CHP’li İBB ise İstanbul’un içme suyunu karşılayan barajlara yeni kaynaklardan su temin etmek yerine, sorunu izlemekle yetiniyor. Her yıl yaklaşık 10 milyar lira bütçesi olan İSKİ’nin bu yönde herhangi bir çalışması da bulunmuyor. Bu durum da İstanbul’un büyüyen su sorununu çıkmaza sokuyor. İBB yönetiminin su konusunda gösterdiği umursamazlık devam ederse, mega kent susuzlukla baş başa kalacak.

AK PARTİ’NİN YAPTIKLARIYLA ÖVÜNÜYOR

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019 yılından bu yana belediyeciliğin her alanında olduğu gibi su temini konusunda da AK Parti dönemlerinde yapılan projelerle övünüyor. İmamoğlu, AK Partili belediyeler dönemlerinde İstanbul’un içme suyu temini için hayata geçirilen dev projelerin bakımını yapmakla övünüyor.







