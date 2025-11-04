İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza

"Yeni Trafik Kanunu Teklifi Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak. İlk kez yeni trafik kanunu teklifine giren maddeye göre akrobatik hareketler yapan sürücüye, 46 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, geriye doğru 5 yıl içinde ikinci defa geri alınanların sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Kırmızı ışıkta geçen sürücülerin, 3. kez ihlalinde 30 gün, 4. kez ihlalinde 60 gün, 5. kez ihlalinde 90 gün sürücü belgesini geri alacağız. 6. kez ihlalde ise sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Trafik kurallarını yok sayıp kırmızı ışıkta geçen, trafikte şov yaparcasına akrobatik hareketler yapan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yaparız."