Gündemİstanbulda tramvaylar çarpıştı
İSTANBUL

İstanbul'da iki tramvay çarpıştı

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı

Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı. Bir tramvayın duraktaki başka bir tramvaya arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Haber MerkeziYeni Şafak
İstanbul'da Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı.
İstanbul'da Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı.

Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı. Bir tramvayın duraktaki başka bir tramvaya arkadan çarpması sonucu yaralılar olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle seferlerin iptal edildiği açıklandı.

1'i ağır 7 kişi yaralandı

Topkapı-Habibler hattındaki Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen bir tramvay çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tramvay kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Metro İstanbul'dan açıklama

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "T4 hattında meydana gelen kaza nedeniyle Topkapı-Şehitlik ve Bosna Çukurçeşme-Mescid-i Selam İstasyonları arasında işletme yapılmakta olup, Demirkapı-Bosna Çukurçeşme istasyonları arası İETT otobüsleriyle işletme yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

İKİ GÜNDÜR TRAMVAYLAR RAYDAN ÇIKIYOR

Topkapı- Habipler tramvay hattında seferini yapan tramvay, dün Topkapı İstasyonunda raydan çıkmıştı. Önceki akşam da aynı bölgede tramvay raydan çıkmıştı.

Topkapı-Habipler tramvay seferleri durdu
GÜNDEM
Topkapı-Habipler tramvay seferleri durdu

Habibler-Topkapı tramvay seferlerinde aksama
GÜNDEM
Habibler-Topkapı tramvay seferlerinde aksama

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