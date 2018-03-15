İstanbul'da tramvaylar çarpıştı

Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı. Bir tramvayın duraktaki başka bir tramvaya arkadan çarpması sonucu yaralılar olduğu belirtilirken, kaza nedeniyle seferlerin iptal edildiği açıklandı.
1'i ağır 7 kişi yaralandı
Topkapı-Habibler hattındaki Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen bir tramvay çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tramvay kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Metro İstanbul'dan açıklama
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "T4 hattında meydana gelen kaza nedeniyle Topkapı-Şehitlik ve Bosna Çukurçeşme-Mescid-i Selam İstasyonları arasında işletme yapılmakta olup, Demirkapı-Bosna Çukurçeşme istasyonları arası İETT otobüsleriyle işletme yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.
İKİ GÜNDÜR TRAMVAYLAR RAYDAN ÇIKIYOR
Topkapı- Habipler tramvay hattında seferini yapan tramvay, dün Topkapı İstasyonunda raydan çıkmıştı. Önceki akşam da aynı bölgede tramvay raydan çıkmıştı.