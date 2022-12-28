İstanbul'da ulaşıma yüzde 29 zam: 1 Ocak itibarıyla uygulanacak

İstanbul’da toplu ulaşıma 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 29,10 zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında “toplu ulaşım ücretlerine zam” gündemiyle toplandı. Geçen hafta yapılan UKOME toplantısında, asgari ücretin açıklanmamasından dolayı 2023 yılı toplu taşıma ücretleri belirlenmemişti. Toplantıda, İBB’nin toplu taşıma ücretlerine yüzde 29,10 zam teklifi konuşuldu. Dünkü toplantıda İstanbul’da toplu ulaşıma 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 29,10 zam yapıldı.

METROBÜS 14,69 TL

Bu kapsamda kentte 7,67 lira olan tam elektronik bilet fiyatı 9,90 liraya yükseldi. Öğrenci bileti 3,74 TL’den 4,83 TL’ye çıktı. 602 TL olan tam abonman ücreti 777 TL, 109 TL olan öğrenci abonman ücreti 140 TL oldu. Marmaray’da en uzun mesafe ücreti 16,97 TL’den 21,91 TL’ye, Metrobüs’te en uzun mesafe ücreti 11,38 TL’den 14,69 TL’ye yükseldi. Minibüslerde 5,25 lira olan kısa mesafe 7 lira oldu. Taksilerde açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, kilometre başına alınan ücret 6,30 liradan 8,51 liraya, zaman tarifesinde saatlik ise 67,20 liradan 100,80 liraya yükseldi. Taksilerde kısa mesafe indi-bindi ücreti ise yüzde 42 zamla 28 liradan 40 liraya yükseltildi. Servis ücretlerine de okulların ikinci döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 19,95 zam yapıldı. 0-1 kilometrelik en düşük yakın mesafe ücreti 660 TL’den 792 TL’ye çıktı.

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BAKANLIK ŞERH KOYDU

Karara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel muhalefet şerhi koydu. Yerel yönetimlerin en temel görevlerinden birinin toplu taşıma olduğunu belirten Yücel, ücretlerin bu derece artmasının insanları bireysel araçlara yönlendireceğini kaydederek toplu ulaşımın belediye tarafından sübvanse edilmesi gerektiğini ifade etti. Toplu ulaşımı sübvanse ettiklerini savunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ise zamlara enflasyonu gerekçe gösterdi.