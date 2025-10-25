İstanbul'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 381 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 85 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 kişi yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, NSosyal hesabındaki açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geçen hafta Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi.
10 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda ayrıca 381 kilogram uyuşturucu madde, 1 milyon 85 bin uyuşturucu hap, 142 kilogram hammadde ve 203,5 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.