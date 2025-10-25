Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul'da narkotik operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul'da narkotik operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

13:0725/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İstanbul'un 5 ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
İstanbul'un 5 ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

İstanbul'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 381 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 85 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, NSosyal hesabındaki açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geçen hafta Büyükçekmece, Fatih, Bağcılar, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

10 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda ayrıca 381 kilogram uyuşturucu madde, 1 milyon 85 bin uyuşturucu hap, 142 kilogram hammadde ve 203,5 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında,
"Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."
ifadelerine yer verdi.



#hap
#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
#operasyon
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRETLİNİN BEKLEDİĞİ ZAM BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: 2026 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?