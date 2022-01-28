Gündem İstanbulda yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam
İSTANBUL

İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı'nda yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam kararı alındı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam
​İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığındaki toplantıda yediemin otopark ücret tarifeleri ele alındı.

  • Tarifede park yasağı ihlalinde araç çekme ücreti yüzde 35 zamla 130 liradan 175 liraya çıkarıldı.
  • Park yasağı dışında 5 kilometreye kadar özel taşıma ücreti yüzde 36 artışla 140 liradan 190 liraya yükseltildi. Kilometre başına 7 liralık ücret de 9 lira 50 kuruş oldu.
  • Günlük yediemin otopark ücreti, otomobilde 17 liradan 23 liraya, motosiklette 7 liradan 10 liraya, kamyonet-minibüs-arazi taşıtında 17 liradan 25 liraya, kamyon, otobüs, çekici (tır) ve iş makinesinde 30 liradan 40 liraya yükseltildi.

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Beylerbeyi Tüneli yayalaştırmaya açılacak

Toplantıda ayrıca Üsküdar'daki Beylerbeyi Tüneli Yayalaştırma Projesi teklifi gündeme geldi.

Altyapı Projeler Müdürlüğünün yaklaşık 230 metre uzunluğundaki koridorun yayalaştırılmış koridor olarak açılması teklifine Üsküdar Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğünün olumlu görüş bildirdiği belirtildi.

Kurul gündemine sunulan teklif, oy çokluğuyla kabul edildi.

Adamini araçlarında sabit minimum ücret teklifi reddedildi

Adalar'da faaliyet gösteren elektrikli araçların ücret tarifesinin düzenlenmesi teklifi de toplantıda konuşuldu.

Adalar'daki Adamini araçlarında kısa mesafede sabit minimum en az 15 lira ücret belirlenmesi teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

Adalar'da okuyan öğrenciler ve çalışan öğretmenlerin, Şehir Hatlarında ve Adalar içindeki toplu ulaşımda mevcut kartlarının abonmanlıklarından 1 kredi düşülmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Adakartlılara yönelik tek sefer yerine uygun bir maliyetle aktarma teklifinin de oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

UKOME toplantısında İBB genel sekreteri kendisini eleştiren AK Partili üyenin mikrofonunu kapattırdı
OYNAT 01:24
UKOME toplantısında İBB genel sekreteri kendisini eleştiren AK Partili üyenin mikrofonunu kapattırdı
İstanbul'un ulaşım ve trafik sorunlarının görüşüldüğü UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, siyasi mesajlar verince tansiyon yükseldi. Genel Sekreter Çağlar'ın bu tutumunu eleştirmek için söz alan Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, henüz ilk cümlesini bitiremeden mikrofonu kapatılarak susturuldu.

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