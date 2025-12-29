Yeni Şafak
İstanbul'daki lüks oto galerisinden 11 milyar TL'lik vurgun iddiası

21:2329/12/2025, Pazartesi
S Class isimli galerinin vatandaşları dolandırarak bir gecede kepenk kapattığı ileri sürüldü.
İstanbul’da faaliyet gösteren bir lüks otomobil galerisi sahibinin, müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı öne sürülen 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Bir süredir kapalı olduğu öğrenilen galerideki bazı araçların polis ekipleri tarafından çekildiği belirtilirken, mağdur olduğunu öne süren çok sayıda kişinin savcılığa başvurduğu ifade edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde faaliyet gösteren lüks otomobil galerisi S CLASS’ın sahibinin, müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı iddia edilen 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Galerinin bir süredir kapalı olduğu, içeride kalan otomobillerin ise polis ekipleri tarafından çekildiği öğrenildi.

İddiaya göre, Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan ve lüks araçların satıldığı S CLASS isimli galeri, uzun süredir sessizliğe büründü. Normalde yüksek segment otomobillerin satıldığı ve bölgenin en dikkat çeken işletmeleri arasında yer alan galeride, araçların bulunmadığı görüldü.

"Bulgaristan sınırından yurt dışına kaçtı"

Müşterilerden ve yatırımcılardan aldığı paralarla milyarlarca liralık vurgun yaptığı öne sürülen galeri sahibinin, Bulgaristan sınırından yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Mağdur olduğunu iddia eden çok sayıda kişinin savcılığa başvurduğu öne sürüldü.

Öte yandan, galeride kalan bazı otomobillerin polis ekipleri tarafından çekildiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.



