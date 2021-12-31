İstanbul'daki operasyonu Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sordu: Kandil'dekilerle dirsek dirseğe Ankara'dan İstanbul'a yürüyen sen değil misin?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda ASKON Genel Kurulu'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan CHP liderine Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Erdoğan, 'Kandil'i bombalayacakmış iktidara geldiğinde. Sen iktidara mı geleceksin? Kandil'dekilerle dirsek dirseğe, Ankara'dan İstanbul'a onlarla yürüyen sen değil misin? Onlar sana övgü yağdırdıkça zevkten 4 köşe oluyorsun.



Kandil'dekiler sana övgü yağdırdıkça zevkten dört köşe oluyorsun. Sana nasıl güvenecekler ya. Mümkün mü? Eh şimdi de ittifakınız kurdunuz, bakalım bu ittifakla nereye kadar gideceksiniz?' diye konuştu