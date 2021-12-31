İstanbul'daki operasyonu Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
- "Türkiye genelinde tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. İstanbul'da bugün; Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda; 553 kg metamfetamin, 137 kg kimyasal madde ele geçirildi. 7 gözaltı. İstanbul Emniyeti ve Narkotik Birimlerimize tebrikler."
TÜRKİYE GENELİNDE
TEK SEFERDE EN YÜKSEK METAMFETAMİN YAKALAMASI
İstanbul'da bugün;
Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda;
▪️553 kg Metamfetamin
▪️137 kg kimyasal madde ele geçirildi
7 gözaltı
İstanbul Emniyeti ve Narkotik Birimlerimize tebrikler
TÜRKİYE GENELİNDE