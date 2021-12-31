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POLİTİKA

İstanbul'daki operasyonu Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da bugün, Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda, 553 kilogram metamfetamin, 137 kilogram kimyasal madde ele geçirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbuldaki operasyonu Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

  • "Türkiye genelinde tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. İstanbul'da bugün; Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda; 553 kg metamfetamin, 137 kg kimyasal madde ele geçirildi. 7 gözaltı. İstanbul Emniyeti ve Narkotik Birimlerimize tebrikler."

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