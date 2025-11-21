Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
İstanbul'dan Van'a gönül köprüsü

İstanbul'dan Van'a gönül köprüsü

Haber Merkezi
04:0021/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Van'da 6. Öğretmen Motivasyon Kampı düzenlendi.
Van'da 6. Öğretmen Motivasyon Kampı düzenlendi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Van'da 6. Öğretmen Motivasyon Kampı düzenlendi.

Kamp programı kapsamında İstanbul'dan Van'a giden öğretmenler, önce Bitlis'te tarihi ve manevi mekanları ziyaret ederek, bölgenin köklü tarihini, kültürel mirasını ve manevi iklimini yakından tanıma fırsatı buldu. Van'a geçen öğretmenler kampta, mesleki paylaşım ve motivasyon odaklı atölyelere katıldı. Program boyunca Van'ın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle doğal güzellikleri de keşfedildi. Akdamar Adası, Van Gölü kıyıları ve kentin simge mekanları, öğretmenlerin hafızasında kalıcı izler bıraktı. Eğitimde dayanışma, gönül birlikteliği ve iller arası iş birliğinin öneminin vurgulandığı programın kapanışı, Van Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Van ve Bitlis'in tarihi, kültürel ve manevi ikliminde nefeslenen her öğretmenimizin sınıfına çok daha güçlü, çok daha derin bir bakış açısıyla döndüğüne inanıyoruz. Öğretmenlerimizin fiziksel ve ruhsal olarak dinlendikleri bu tür kamplar, eğitimde kaliteyi de doğrudan etkiliyor" dedi.




#eğitim
#toplum
#aktüel
#van
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri açıklandı 21 Kasım 2025 : İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde cuma ezanı saat kaçta okunacak? İşte Diyanet il il cuma namaz vakitleri