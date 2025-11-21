İstanbul'dan Van'a gönül köprüsü

Kamp programı kapsamında İstanbul'dan Van'a giden öğretmenler, önce Bitlis'te tarihi ve manevi mekanları ziyaret ederek, bölgenin köklü tarihini, kültürel mirasını ve manevi iklimini yakından tanıma fırsatı buldu. Van'a geçen öğretmenler kampta, mesleki paylaşım ve motivasyon odaklı atölyelere katıldı. Program boyunca Van'ın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle doğal güzellikleri de keşfedildi. Akdamar Adası, Van Gölü kıyıları ve kentin simge mekanları, öğretmenlerin hafızasında kalıcı izler bıraktı. Eğitimde dayanışma, gönül birlikteliği ve iller arası iş birliğinin öneminin vurgulandığı programın kapanışı, Van Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Van ve Bitlis'in tarihi, kültürel ve manevi ikliminde nefeslenen her öğretmenimizin sınıfına çok daha güçlü, çok daha derin bir bakış açısıyla döndüğüne inanıyoruz. Öğretmenlerimizin fiziksel ve ruhsal olarak dinlendikleri bu tür kamplar, eğitimde kaliteyi de doğrudan etkiliyor" dedi.