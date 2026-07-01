İstanbullular dikkat: Köprü belirtilen saat aralığında kapalı kalacak

İstanbul trafiğinin en kilit geçiş noktalarından biri olan Yeni Galata Köprüsü, planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kısa süreliğine trafiğe kapatılacak. Gece yolculuğu yapacak sürücülerin, şehir içi ulaşımda aksaklık yaşamamaları adına alternatif güzergahları tercih etmeleri büyük önem taşıyor.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, köprü üzerindeki onarım işlemleri trafik yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu zaman diliminde gerçekleştirilecek. Ekipler, gece saat 01.30 itibarıyla sahaya inerek mesaiye başlayacak ve bu süreçte köprü her iki yönden de araç geçişine tamamen kapalı tutulacak.