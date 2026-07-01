İstanbullular dikkat: Köprü belirtilen saat aralığında kapalı kalacak

İstanbul'da ulaşımın en önemli bağlantı noktalarından biri olan Yeni Galata Köprüsü, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bu gece üç saat süreyle araç trafiğine kapatılacak. İBB Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, gece saat 01.30'da başlayacak mesainin ardından köprü saat 04.30 itibarıyla yeniden İstanbulluların hizmetine açılacak.
İstanbul trafiğinin en kilit geçiş noktalarından biri olan Yeni Galata Köprüsü, planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle kısa süreliğine trafiğe kapatılacak. Gece yolculuğu yapacak sürücülerin, şehir içi ulaşımda aksaklık yaşamamaları adına alternatif güzergahları tercih etmeleri büyük önem taşıyor.
Çalışmalar gece yarısı başlayacak
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, köprü üzerindeki onarım işlemleri trafik yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu zaman diliminde gerçekleştirilecek. Ekipler, gece saat 01.30 itibarıyla sahaya inerek mesaiye başlayacak ve bu süreçte köprü her iki yönden de araç geçişine tamamen kapalı tutulacak.
Kesintisiz ulaşım için üç saatlik mola
Uzman ekiplerin yürüteceği operasyonun ardından, çalışmaların planlandığı gibi saat 04.30'da tamamlanması bekleniyor. Belirtilen saatin hemen ardından Yeni Galata Köprüsü, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden İstanbulluların hizmetine açılacak.