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İSTANBUL

İstanbul’un fethinde şehit olan askerin kabrinin yeri görenleri şaşırtıyor

İstanbul Fatih’te bulunan bir otelin otoparkının içinde İstanbul’un fethine katılan ve şehit olan askere ait mezar görenleri şaşkına çeviriyor. Mezar taşının üzerinde isim yazmaması nedeniyle kabrin kime ait olduğu bilinmezken, mezar dört duvar arasında küçük bir alanda kalıyor.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’un fethinde şehit olan askerin kabrinin yeri görenleri şaşırtıyor
İstanbul’un fethinde şehit olan askerin kabrinin yeri görenleri şaşırtıyor.

Fatih Cankurtaran’da bulunan ve bir otele ait olan otoparkın içinde İstanbul’un fethine katılan ve şehit olan asker (ni’me’l-ceyş) mezarı bulunuyor. Mezar otoparkın sol tarafında dört tarafı duvarlarla çevrili bir alanda kalıyor. Küçük bir pencereden görünen mezarın taşında ise isim yazmadığı için hangi askere ait olduğu bilinmiyor. Üzerine seccade örtülen mezar için sanat tarihçisi Fatih Sarımeşe, bu mezarların şehir tarihimiz için çok önemli olduğunu belirtti.


“Burada 41-42 tane fetih şehidi olduğunu söyleniyor”


Ni’me’l-ceyş hakkında bilgi veren sanat tarihçisi Fatih Sarımeşe, “Sultan 2. Mehmet döneminde İstanbul fetih edilmek istediği zaman pek çok asker Fatih’in ordusuyla birlikte surların önüne geldi. Hem kara surları, hem de deniz surları tarafında da çarpışmalar yaşandığı için buralarda şehit düştüğüne inanılan insanlar için fetihten sonra bazıları için makam kabirleri kuruldu, bazıları için de oralara kabirler yapıldı. Burada 41-42 tane fetih şehidi olduğunu söyleniyor. Fakat bunların ne kadarı fetih şehidi, ya da bunların bazıları makam kabri mi bunun hakkında tam bir bilgimiz yok. Yani fetihten sonra buralarda kabirler yapılmış olabilir. Ya da bazı kabirler buraya taşınmış olabilir. Ya da makam kabirleri dediğimiz buradaki halkın teveccühü ile birlikte fetih sırasında şehit olduğuna inanılan kişiler için birer kabirler yapılmış olabilir. Zira bu Türkiye’de çok yaygındır. Sanırım buralarda da bazı makam kabirleri var” diye konuştu.


“Kaynaklarda da ni’me’l-ceyş olarak geçiyor”


Bu mezarların insanlara anlatılması gerektiğini vurgulayan Sarımeşe, “Otoparktakinin de kimliğini tam olarak bilmiyoruz. Kaynaklarda da ni’me’l-ceyş olarak geçiyor. Hatta 2011 yılında tescilde edilmiş fakat kimliği halkında bir bileğimiz yok. Sadece ni’me’l-ceyş olduğunu biliyoruz. Günümüzde otoparkın küçük bir alanında kalıyor. Tabi şehir tarihimiz için bunlar makam kabri bile olsa oldukça önemli. Bunların hiç değilse varlıkları tespit edildi. Varlıklarını insanlara anlatılması hususunda yetkililerin biraz daha gayret göstermesi gerekiyor. Hem buradaki mahalle sakinlerine, hem de İstanbullulara hatta tüm Türkiye’deki insanlara bunları anlatmamız ve göstermemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Yurt dışında gördü yetiştirmeye başladı: Yılda 300 bin TL kazanacak
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Çorum’un Kargı ilçesinde yaşayan serbest muhasebeci Mali Müşavir olan Kemal Dümenci, iş için Malta’ya gitti. Malta’da girdiği bir markette ’goji berry’ meyvesini gören Dümenci, daha sonra Türkiye’ye döndüğünde bu ürünü araştırmaya başladı. Türkiye’de de yetiştirilen goji berry’nin ithalatçısıyla da tanışan Dümenci yaşadığı ilçede bulunun yaklaşık 9 dönüm tarım arazisinin toprak analizini yaptırıp 2 bin fidan dikerek üretime başladı.
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İlk dikildiğinde 25 santimetre olan goji berry fidanları şu anda ikinci yılında yaklaşık 2 metreye ulaştı. Bu yıl küçük oranda meyve verecek olan fidanlardan tam verimin dikiminin 3. yılında almaya başlayacaklarını söyleyen Kemal Dümenci, \"Bu ürünü ben ilk Malta’ya bir markette gördüm. Orada aklımda kaldı. Türkiye’ye geldiğimde ithalatçısı ile tanıştım. İthalatçısından bir miktar alıp tadına baktım. Bu ürünün yaban mersini ile kiraz benzeri bir tadı var. Sonra bu ürünü neden ilçemizde yetiştirmeyelim, neden ilçemizde sadece çeltik üretimine hapis olsun, goji berry neden üretilmesin diye düşündüm. Sonra da ilçede boş duran iki arazimde toprak tahlilleri yaptırdım. Çıkan analiz sonuçlarına göre bu ürünün burada yetiştirilebileceğine inanıp yaklaşık 9 dönümlük bir alana diktim. Şuanda fidanların dikilmesinin üzerinden yaklaşık iki yıl gibi zaman geçti. Beklediğimiz gelişimi sağlamış durumda. Bu yıl inşallah meyve almaya başlayacağız” dedi.<br>
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Ürünün kullanım alanının çok geniş olduğunu anlatan Dümenci, “İlaç sanayinde ciddi anlamda rağbet gören tıbbi bir meyve. Bunun yanında herhangi bir işlem yapılmadan gıda olarak da kullanılıyor, Çayı, reçeli yapılıyor. 10 tane portakalın barındırdığı c vitaminini sadece bir tane meyvesinde barındırıyor. Ciddi anlamda a vitamini barındırıyor. Onun içinde Avrupa da ve yurt dışında yüksek miktarda tüketiliyor. Türkiye de fazla bilinmediği için fazla tüketilmiyor ama ihracat yönü çok güçlü. Türkiye’de de yeni yeni yayılmaya başladı. Ciddi anlamda üretim açığı var şuanda. Bu nedenle de firmalar şu anda çiftçilere alım garantisiyle fidan diktirmeye başladı” diye konuştu.
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Kargı da üreticilerin gelirinin büyük bir kısmını çeltik üretiminden kazandığını söyleyen Dümenci, goji berry’nin gelirinin daha yüksek olduğunu belirterek “Goji berry’nin çeltiğe göre getirisi daha yüksek. Çiftçiye bir dönümlük araziden yaklaşık 35 bin lira gibi getiri sağlama imkanı var. Bu nedenle ben ilçede bunun öncülüğü yaparak goji berry üretimini yaygınlaştırmayı daha sonrada kooperatifleşmenin öncüsü olmak istiyorum’’ şeklinde konuştu.
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Yurt dışında gördü yetiştirmeye başladı: Yılda 300 bin TL kazanacak
Çorum'un Kargı ilçesinde yaşayan Kemal Dümenci, yurt dışında markette gördüğü 'goji berry' meyvesinin fidanlarını tarlasına dikerek üretime başladı. Dümenci, alım garantisi bulunan meyveden yıllık 300 bin liranın üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyor.

Türkiye'yi sarsan Konya katliamında önemli gelişme: 'Beş kişiyi daha vuracağım'
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Olay, geçen yıl 30 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti.
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Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları yaşamını yitirdi. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp, tutuklandı.
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7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET<br><br>Soruşturma kapsamında, aralarında Mehmet Altun'un da bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu Altun hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca olayın ardından evin bazı noktalarına yanında getirdiği bidondaki benzini döküp ateşe verdiği iddiasıyla 'yakarak mala zarar verme' suçundan 1 yıldan 9 yıla kadar, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığı' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan da 5 yıldan 8 yıla kadar yargılanması talep edildi.
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İddianamede, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanıklar Altun'un eniştesi Lütfi Keleş ile ablası Ayşe Keleş, yeğeni Ali Keleş, Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Veli Keleş, oğlu Ali Keleş ve akrabaları Ali Keleş hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme', 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından yargılanmaları istendi.
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YEĞENİ TANIKLIKTAN ÇEKİLDİ<br><br>Davanın 3'üncü duruşması görülürken, tutuklu Mehmet Altun ve mayıs ayında iki aile arasındaki kavga ile ilgili tutuklu bulunan Lütfi Keleş ile Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş, SEGBİS ile katıldı. 7 kişinin öldürüldüğü Dedeoğulları ailesinden tek sağ kalan Çetin Dedeoğulları, yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
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Mehmet Altun'un saldırı öncesi farklı zamanlarda gittiği şehirlerde otellerde görüştükleri öne sürülen İrem Nur Şengün, Selmin Kuruş ve İsmail Özel'in tanık olarak istinabe yoluyla ifadelerinin alınıp, dosyaya eklendiği, diğer tanıklar Abdullah Canbakış, Uğur Yarcı ve Sefer Orhan Yılmaz ise ifadelerinin alınarak dosyaya ekleneceği belirtildi. Duruşmada dinlenecek olan Mehmet Altun'un yeğeni aynı zamanda diğer tutuklu sanık Lütfi Keleş'in oğlu Ahmet Keleş, şahitlik yapmak istediğini belirterek, tanıklıktan çekildi.
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'OĞLUM, ALTUN'LA AŞIRI HIZ YAPTIĞI İÇİN GÖRÜŞTÜ'<br><br>Mehmet Altun'un saldırı öncesi kiraladığı otomobilin sahibi galerici Maksut Göncü (52) de tanık olarak dinlendi. Göncü, Altun'u araç kiraladığı için tanıdığını ve diğer sanıkları ise tanımadığını belirtti. Göncü, \"Araç kiralama işi yapıyorum. Mehmet Altun'u da araç kiralamadan önce tanımıyordum. 3 günlük araç kiralamıştı. Araç kiralandıktan sonra olay günü olan tarihte oğlum, Mehmet Altun'un GPS kayıtlarına göre aşırı hız yaptığı için uyarmak için telefonla görüşmüştü. Onun dışında görüşmemiz olmadı\" dedi.
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'BANKAYI ARAYIP ARAMADIĞIMI HATIRLAMIYORUM'<br><br>Dedeoğulları ailesinin avukatları, Mehmet Altun'a olay günü cep telefonunun olup olmadığı, kaç telefonu ve hattının bulunduğunu ve saldırı günü bir bankayı arayıp aramadığı yönünde sorular yönetti. Tutuklu sanık Altun da \"Olay günü telefonum yanımdaydı. Bir hat ve telefonum var. Bankayı arayıp, aramadığımı da hatırlamıyorum\" diyerek cevap verdi.
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Yine Dedeoğulları ailesinin avukatı, \"Ailen Konya'da olmasına rağmen neden daha önce kentteki 2 farklı otelde kaldın?\" diye sordu. Altun da avukata \"Seni ilgilendirmiyor\" yanıtını verdi.
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'ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM'<br><br>Avukatlar, Mehmet Altun'a saldırı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi ile 15 saniye, 35 saniye ve 35 dakika yaptığı görüşme yaptığı ve bu görüşme sırasında 5 kişiyi daha vuracağını söylediğini belirtti. Bunun üzerine Altun, \"Öyle bir şey söylemedim\" dedi.
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Duruşmada savcı ve avukatlar, Mehmet Altun'un WhatsApp görüşme kayıtları, bankalardan çektiği kredilerin detayı, sanıkların cezaevi görüşme kayıtları, sanığın il dışındaki otellerde kimlerle kaldığı, olay günü Dedeoğulları ailesinin evinin önünden birkaç kez geçen bir aracın araştırılması ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşme kayıtlarını mahkemeden talep etti. Mahkeme heyeti de eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 28 Haziran'a erteledi.
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Türkiye'yi sarsan Konya katliamında önemli gelişme: 'Beş kişiyi daha vuracağım'
Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Altun (33), 3'üncü kez hakim karşısına çıkarıldı. Bazı tanıkların dinlendiği duruşmada; Dedeoğulları ailesinin avukatları, sanığa "Ailen Konya'da olmasına rağmen neden daha önce kentteki 2 farklı otelde kaldın?" diye sordu. Altun da "Seni ilgilendirmiyor" cevabını verdi. Avukatlar, Mehmet Altun'a saldırı sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi ile 15 saniye, 35 saniye ve 35 dakika yaptığı görüşme yaptığı ve bu görüşme sırasında 5 kişiyi daha vuracağını söylediğini belirtti. Bunun üzerine Altun, "Öyle bir şey söylemedim" dedi.


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