İstanbul’un fethinde şehit olan askerin kabrinin yeri görenleri şaşırtıyor.

Fatih Cankurtaran’da bulunan ve bir otele ait olan otoparkın içinde İstanbul’un fethine katılan ve şehit olan asker (ni’me’l-ceyş) mezarı bulunuyor. Mezar otoparkın sol tarafında dört tarafı duvarlarla çevrili bir alanda kalıyor. Küçük bir pencereden görünen mezarın taşında ise isim yazmadığı için hangi askere ait olduğu bilinmiyor. Üzerine seccade örtülen mezar için sanat tarihçisi Fatih Sarımeşe, bu mezarların şehir tarihimiz için çok önemli olduğunu belirtti.



“Burada 41-42 tane fetih şehidi olduğunu söyleniyor”



Ni’me’l-ceyş hakkında bilgi veren sanat tarihçisi Fatih Sarımeşe, “Sultan 2. Mehmet döneminde İstanbul fetih edilmek istediği zaman pek çok asker Fatih’in ordusuyla birlikte surların önüne geldi. Hem kara surları, hem de deniz surları tarafında da çarpışmalar yaşandığı için buralarda şehit düştüğüne inanılan insanlar için fetihten sonra bazıları için makam kabirleri kuruldu, bazıları için de oralara kabirler yapıldı. Burada 41-42 tane fetih şehidi olduğunu söyleniyor. Fakat bunların ne kadarı fetih şehidi, ya da bunların bazıları makam kabri mi bunun hakkında tam bir bilgimiz yok. Yani fetihten sonra buralarda kabirler yapılmış olabilir. Ya da bazı kabirler buraya taşınmış olabilir. Ya da makam kabirleri dediğimiz buradaki halkın teveccühü ile birlikte fetih sırasında şehit olduğuna inanılan kişiler için birer kabirler yapılmış olabilir. Zira bu Türkiye’de çok yaygındır. Sanırım buralarda da bazı makam kabirleri var” diye konuştu.

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“Kaynaklarda da ni’me’l-ceyş olarak geçiyor”



Bu mezarların insanlara anlatılması gerektiğini vurgulayan Sarımeşe, “Otoparktakinin de kimliğini tam olarak bilmiyoruz. Kaynaklarda da ni’me’l-ceyş olarak geçiyor. Hatta 2011 yılında tescilde edilmiş fakat kimliği halkında bir bileğimiz yok. Sadece ni’me’l-ceyş olduğunu biliyoruz. Günümüzde otoparkın küçük bir alanında kalıyor. Tabi şehir tarihimiz için bunlar makam kabri bile olsa oldukça önemli. Bunların hiç değilse varlıkları tespit edildi. Varlıklarını insanlara anlatılması hususunda yetkililerin biraz daha gayret göstermesi gerekiyor. Hem buradaki mahalle sakinlerine, hem de İstanbullulara hatta tüm Türkiye’deki insanlara bunları anlatmamız ve göstermemiz lazım” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 6 Çorum’un Kargı ilçesinde yaşayan serbest muhasebeci Mali Müşavir olan Kemal Dümenci, iş için Malta’ya gitti. Malta’da girdiği bir markette ’goji berry’ meyvesini gören Dümenci, daha sonra Türkiye’ye döndüğünde bu ürünü araştırmaya başladı. Türkiye’de de yetiştirilen goji berry’nin ithalatçısıyla da tanışan Dümenci yaşadığı ilçede bulunun yaklaşık 9 dönüm tarım arazisinin toprak analizini yaptırıp 2 bin fidan dikerek üretime başladı. İlk dikildiğinde 25 santimetre olan goji berry fidanları şu anda ikinci yılında yaklaşık 2 metreye ulaştı. Bu yıl küçük oranda meyve verecek olan fidanlardan tam verimin dikiminin 3. yılında almaya başlayacaklarını söyleyen Kemal Dümenci, \"Bu ürünü ben ilk Malta’ya bir markette gördüm. Orada aklımda kaldı. Türkiye’ye geldiğimde ithalatçısı ile tanıştım. İthalatçısından bir miktar alıp tadına baktım. Bu ürünün yaban mersini ile kiraz benzeri bir tadı var. Sonra bu ürünü neden ilçemizde yetiştirmeyelim, neden ilçemizde sadece çeltik üretimine hapis olsun, goji berry neden üretilmesin diye düşündüm. Sonra da ilçede boş duran iki arazimde toprak tahlilleri yaptırdım. Çıkan analiz sonuçlarına göre bu ürünün burada yetiştirilebileceğine inanıp yaklaşık 9 dönümlük bir alana diktim. Şuanda fidanların dikilmesinin üzerinden yaklaşık iki yıl gibi zaman geçti. Beklediğimiz gelişimi sağlamış durumda. Bu yıl inşallah meyve almaya başlayacağız” dedi.<br> Ürünün kullanım alanının çok geniş olduğunu anlatan Dümenci, “İlaç sanayinde ciddi anlamda rağbet gören tıbbi bir meyve. Bunun yanında herhangi bir işlem yapılmadan gıda olarak da kullanılıyor, Çayı, reçeli yapılıyor. 10 tane portakalın barındırdığı c vitaminini sadece bir tane meyvesinde barındırıyor. Ciddi anlamda a vitamini barındırıyor. Onun içinde Avrupa da ve yurt dışında yüksek miktarda tüketiliyor. Türkiye de fazla bilinmediği için fazla tüketilmiyor ama ihracat yönü çok güçlü. Türkiye’de de yeni yeni yayılmaya başladı. Ciddi anlamda üretim açığı var şuanda. Bu nedenle de firmalar şu anda çiftçilere alım garantisiyle fidan diktirmeye başladı” diye konuştu. Kargı da üreticilerin gelirinin büyük bir kısmını çeltik üretiminden kazandığını söyleyen Dümenci, goji berry’nin gelirinin daha yüksek olduğunu belirterek “Goji berry’nin çeltiğe göre getirisi daha yüksek. Çiftçiye bir dönümlük araziden yaklaşık 35 bin lira gibi getiri sağlama imkanı var. Bu nedenle ben ilçede bunun öncülüğü yaparak goji berry üretimini yaygınlaştırmayı daha sonrada kooperatifleşmenin öncüsü olmak istiyorum’’ şeklinde konuştu. Yurt dışında gördü yetiştirmeye başladı: Yılda 300 bin TL kazanacak Çorum'un Kargı ilçesinde yaşayan Kemal Dümenci, yurt dışında markette gördüğü 'goji berry' meyvesinin fidanlarını tarlasına dikerek üretime başladı. Dümenci, alım garantisi bulunan meyveden yıllık 300 bin liranın üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyor. BiP'te paylaş

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