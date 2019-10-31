İşte Mehmetçiğin atış yapmadan önce baktığı kıstaslar

Erdoğan'dan Fransa'ya sert tepki: Siz terör örgütlerine yardım eden bir yönetimsiniz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile toplantıda bir araya geldi. Burada önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bunlar bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar? Lafarge. Lafarge kimin bir fabrikası? Fransızların. Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde. Siz, terör örgütlerine yardım yataklık yapan bir yönetimsiniz. Burada bunlara ses çıkarmazsınız. Sonra da sarı yeleklilerle uğraşırsınız. Çünkü mazlumların ahı çarpar.' diye konuştu.