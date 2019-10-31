Gündem İşte Mehmetçiğin atış yapmadan önce baktığı kıstaslar
POLİTİKA

Mehmetçiğin atış yapmadan önce baktığı kıstaslar

İşte Mehmetçiğin atış yapmadan önce baktığı kıstaslar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne yaptığı ziyarette, Mehmetçiğin atış yapmadan önce dikkat etmesi gereken hususların yer aldığı maddeler kameralara yansıdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkezde yer alan panoda yazanlar dikkatlerden kaçmadı.
Merkezde yer alan panoda yazanlar dikkatlerden kaçmadı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ne yaptığı ziyarette dikkat çekici bir detay fotoğraflara yansıdı.

Merkezde yer alan bir panoda Mehmetçiğin atış yapmadan önce dikkat etmesi gereken hususların yer aldığı maddeler kameralara yansıdı.

Atış yapmadan önce dikkat edilecek hususlar başlıklı panoda yer alan maddeler şu şekilde:

1.Havada uçak, İHA/SİHA ve helikopter var mı?

2.Hedef yakınında dost birlik var mı?

3.Hedef yakınında sivil yaşam var mı?

4. Hedef yakınında cami,kilise,ibadethane ve tarih yapı var mı?

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