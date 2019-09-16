İşten çıkarılan işçi havaya ateş açtı 31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki işine son verildiğini öne süren Osman B., Park Bahçeler Daire Başkanlığı binası önüne gelerek, tabancayla havaya 4 el ateş etti. Çevrede paniğe neden olan Osman B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Merkezi 16 Eylül 2019, 12:16 Son Güncelleme: 16 Eylül 2019, 14:44 AA