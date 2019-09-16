Gündem İşten çıkarılan işçi havaya ateş açtı
ADANA

İşten çıkarılan işçi havaya ateş açtı

31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki işine son verildiğini öne süren Osman B., Park Bahçeler Daire Başkanlığı binası önüne gelerek, tabancayla havaya 4 el ateş etti. Çevrede paniğe neden olan Osman B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Osdman B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Osdman B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı'nda 5 yıldır çalışan Osman B., iddiaya göre, işten çıkarıldı.

Bugün sabah saatlerinde daire başkanlığı binası önüne gelen Osman B., ruhsatsız tabancayla havaya 4 el ateş etti.

Park Bahçeler Daire Başkanlığı binası

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekiplerince ikna edilerek elindeki tabanca alınan Osman B, gözaltına alındı.

Osman B., ruhsatsız tabancayla havaya 4 el ateş etti.

Osman B, polis merkezi girişinde gazetecilere, Adana Büyükşehir Belediyesinde çalışırken işten çıkarıldığını, buna tepki gösterdiğini söyledi.

Osman B., ruhsatsız tabancayla havaya 4 el ateş etti.

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