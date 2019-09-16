İşten çıkarılan işçi havaya ateş açtı

Adana Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı'nda 5 yıldır çalışan Osman B., iddiaya göre, işten çıkarıldı.
Bugün sabah saatlerinde daire başkanlığı binası önüne gelen Osman B., ruhsatsız tabancayla havaya 4 el ateş etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ekiplerince ikna edilerek elindeki tabanca alınan Osman B, gözaltına alındı.
Osman B, polis merkezi girişinde gazetecilere, Adana Büyükşehir Belediyesinde çalışırken işten çıkarıldığını, buna tepki gösterdiğini söyledi.