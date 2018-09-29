İstikrarlı ve büyüyen bir Türkiye istiyoruz

Başbakanlık binasında görüşen ve ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan ile Merkel, bugün de ucu açık kahvaltıda iki ülke ilişkilerini tüm detaylarıyla masaya yatıracak.

Merkel, ''Almanya, ekonomik olarak istikrarlı bir Türkiye istiyor. Ekonomik olarak kalıcı büyüyen bir Türkiye istiyoruz'' dedi. Türkiye'nin göç konusunda olağanüstü bir performans gösterdiğini vurgulayan Merkel, "AB’nin mülteciler için vaat ettiği parayı artık daha fazla bürokrasi olmadan ödemesi için aracı olacağız" açıklamasında bulundu.

İdlib'de kırılgan bir durum olduğunu kaydeden Merkel, ''Suriye konusunda Türk, Rus, Fransız devlet başkanları ve benim katılacağım dörtlü zirvenin ekim ayında yapılabilmesi için çalışıyoruz" dedi. Angela Merkel, ''Türkiye ile terörle mücadele alanındaki işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz, içişleri bakanlıklarımız arasındaki temaslar canlandırılacak'' diye konuştu. Merkel, terör örgütleriyle ilgili bir soruya cevabında PKK'nın Almanya'da tüm faaliyetlerinin yasaklandığını savundu. FETÖ konusunda Türkiyenin iddialarını ciddiye aldıklarını vurgulayan Merkel, ''Bu konuda daha çok bulgu ve kanıta ihtiyacımız var. Almanya'da aranan bazı kişiler mevcut. Bazı vakalarda başarılı olamadık. Bazı kişilerin burada olup olmadığını ise bilmiyoruz'' diye konuştu ve Almanya'nın Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimini şiddetle kınadığının altını çizdi.

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