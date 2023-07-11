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İtalya ve Türkiye'den Akdeniz için ortak hamle: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Başbakan Meloni duyurdu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde bir araya geldi. Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği ikili görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Görüşmelerinde Akdeniz'in güney kıyılarına ilişkin taahhütleri güçlendirmeye yönelik ortak çıkarlar ile iki ülke arasındaki işbirliğinin ve ekonomik ilişkilerin nasıl geliştirebileceğinin ele alındığını ifade eden Meloni, "Adil ve kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

23:01 . 11/07/2023 Salı
AA
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, İtalya ve Türkiye arasındaki işbirliği ve ekonomik ilişkilerin nasıl geliştirileceğini ele aldıklarını belirtti.

Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Meloni, "Vilnius zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Beraber, Akdeniz'in güney kıyılarına ilişkin taahhütleri güçlendirmeye yönelik ortak çıkarlar ile ülkelerimiz arasındaki işbirliğini ve ekonomik ilişkileri nasıl geliştirebileceğimizi ele aldık. Adil ve kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde de Meloni ve Erdoğan görüşmesinin yaklaşık 50 dakika sürdüğü, liderlerin iki ülke ilişkilerini teyit ettiği ve ticari-ekonomik ilişkileri daha da ilerleterek ticaret hacmini 30 milyar avroya çıkarma hedefini vurguladıkları belirtildi.




#NATO
#Vilnius Zirvesi
#Recep Tayyip Erdoğan
#Giorgia Meloni
#Türkiye
#İtalya
#Akdeniz
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