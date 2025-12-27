İtfaiyeye yaptırım yetkisi gelmeli

TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin hazırladığı taslak raporu tamamladı. Dört bölümden ve 310 sayfadan oluşan raporda, benzer faciaların önlenmesi amacıyla yangın güvenliği, denetim ve müdahale mekanizmalarına yönelik kapsamlı öneriler yer aldı. Raporda, turizm bölgeleri ile otel ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda dönemsel itfaiye ve acil sağlık birimleri oluşturulması önerildi. Okul, hastane ve otel gibi yapılarda yangın ihbar ve ikaz sistemlerinin doğrudan itfaiye teşkilatına bağlanması, ihbarların kullanıcı onayına gerek olmaksızın itfaiyeye iletilmesi gerektiği vurgulandı.





'PROJE'DE BAŞLANSIN

Komisyon, binaların yangın tehlike ve kullanım sınıfına göre düzenli aralıklarla denetlenmesini, proje aşamasında itfaiye denetimini etkinleştirecek mevzuat düzenlemeleri yapılmasını istedi. Konaklama tesislerinde yangın riski taşıyan LPG ve LNG tankları ile gaz tesisatlarına ilişkin proje, montaj, bakım ve periyodik kontrollerin açık kurallara bağlanması, sonradan eklenen tesisatların yetkili idare onayıyla yapılması ve düzenli denetim zorunluluğu getirilmesi önerildi.





DENETİM EKSİKLİĞİNE İDARİ YAPTIRIM

Raporda ayrıca, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te değişikliğe gidilerek okul, hastane, kamu binaları ve otellerin yerel itfaiye teşkilatları tarafından denetlenmesi, tespit edilen ancak giderilmeyen eksiklikler için itfaiyeye idari yaptırım yetkisi verilmesi gerektiği ifade edildi. Raporda, AFAD koordinasyonunda İl Risk Azaltma Planları kapsamında veya bağımsız olarak, otel, okul, yurt, hastane, alışveriş merkezi ve sanayi tesislerini kapsayan planların oluşturulması istendi. Konut binalarının zemin katlarında, yangın riskini artıracak iş yerlerine izin verilmemesi de öneriler arasında yer aldı.



