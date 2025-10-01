İTÜ’lü öğrencinin acı sonu

Sıla Ahsen Tuluk
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencisi Sıla Ahsen Tuluk (23), Altan Edige Kız Öğrenci Yurdu’nun dördüncü katından düşerek yaşamını yitirdi. Bazı öğrencilerin Tuluk atladığı esnada çığlık duyduğu ve düşme esnasında çıkan gürültü sonrası yurt görevlisini bilgilendirdiği öğrenildi.
İTÜ’den yapılan açıklamada genç kızın acı olaydan 1 gün önce saat 09.58’de babasıyla birlikte okula geldiği belirtildi.
Arkadaşlarının aktardığına göre düşünceli görünen genç kızın, psikolojik sorunları olabileceği öne sürüldü. Olayın ardından bazı öğrenciler, binada korkuluk bulunmaması ya da korkulukların kırık olması nedeniyle üniversite yönetimini suçladı. Ancak
İş Sağlığı ve Güvenliği
ekiplerinin yaptığı incelemede, Tuluk’un atladığı katta korkuluk bulunduğu, seviyesinin yüksek olduğu ve bir kişinin oradan düşebilmesi için tırmanması gerektiği tespit edildi.
Kameralar inceleniyor
Kameralar inceleniyor
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri, olayın ardından kampüs içerisindeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Tuluk’un arkadaşlarından bazıları, genç kızın bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığını ve intihar etmiş olabileceğini ifade etti.
Balkondan atlamış
Balkondan atlamış
Üniversite yönetimi ilk açıklamasında,
"Olayla ilgili süreç üniversitemiz tarafından takip edilmektedir"
ifadelerine yer verdi.
İTÜ daha sonra yaptığı ikinci açıklamada ise,
"29 Eylül saat 21.00 sıralarında üniversitemizin yerleşkesinde bulunan Altan Edige Kız Öğrenci Yurdu’nda son derece üzücü bir olay meydana gelmiştir. Öğrencilerimizden Sılam Aslıhan Tuluk, kaldığı yurdun 4. katında yer alan ortak kullanım alanı balkonundan atlayarak yaşamına son vermiştir. Aslıhan’ın bir gün önce 28 Eylül saat 09.58’de babasıyla birlikte yurda giriş yaptığı kayıt altındadır. Öğrencimizin vefatı tüm üniversite camiasını ve ailesini derinden üzmüştür"
denildi.
#İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
#Öğrenci Yurdu
#İş Sağlığı ve Güvenliği