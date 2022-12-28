İYİ Parti’den CHP’ye adaylık göndermesi: En güvenmesi gereken partiyiz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda, “En fazla güvenmesi gereken biziz” diyerek, son dönemde yaşanan gelişmelere işaret etti.

Zorlu, dün katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı karşısında İYİ Parti'nin tavrı sorulan Zorlu, “Bu konuda sanıyorum en güçlü ve en fazla güvenmesi gereken parti İYİ Parti. Sayın Genel Başkanımız bir feragat ortaya koydu. Gerekçelerini milletimizle paylaştı. Cumhurbaşkanı adaylığından feragat etme kararı almış bir genel başkan olarak, en az risk ile seçimi gerçekleştirmek adına bütün detayları irdeleyen bir partiyiz. Kılıçdaroğlu'nun aday olma hakkı tabii ki vardır. Ama henüz resmi olarak 6’lı masada isimler üzerinden bir görüşme yapılmadı. Biz makul çoğunluğun sesi ile aday bulmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kürşad Zorlu

Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun 'çoklu aday' olabileceği açıklaması için de “Ortak ve tek bir aday olması konusunda bizim kararlılığımız devam etmekte. Tabii ki liderler farklı bir yol haritası çizerse buna diyecek bir şey yok” değerlendirmesinde bulundu. Zorlu, AK Parti'nin başörtüsü ve ailenin korunmasıyla ilgili Anayasa teklifine ilişkin ise şunları söyledi: “İleride Türk milletine zarar verecek, özellikle laiklik, sosyal devlet ilkesi, sıkıntı yaratabilecek maddeler olduğu görüşü hakim oldu. Nihai kararımızı yetkili kurullarımız bir araya geldiğinde almış olacağız. 5 Ocak'ta 6’lı masa toplantısı olacak. Anayasa değişikliği konusunda 6’lı masanın birlikte hareket edip edemeyeceği konusunda bir değerlendirme olacak. Bizim kanaatimiz bunu birlikte karar alması. Gerekli değişiklikler yapılabilirse, Türkiye'yi referandum gündemine sokmadan TBMM'de çözümü sağlayabilecek bir süreci meydana getirebiliriz.”

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