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İYİ Parti'den CHP'ye 'fedakarlık sırası sizde' çağrısı: 10 büyükşehirde aday çıkarmayın

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, ittifak ortakları CHP'ye 'fedakarlık yapın' çağrısında bulundu. "Biz üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP’de" diyen Yörükçüoğlu, 10 büyükşehirde aday çıkarılmaması çağrısını yaptı.

Hüseyin Berk
18:20 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İYİ Partili Türker Yörükoğlu, CHP'ye 10 büyükşehirde kendi adaylarını destekleme çağrısı yaptı.

İYİ Partili Türker Yörükoğlu, CHP'ye 10 büyükşehirde kendi adaylarını destekleme çağrısı yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceklerini tekrarladı. İsim vermeden CHP'ye yüklenen Akşener,
"İttifak sisteminden artık vazgeçtik. Ne bugün ne 2028'de ittifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz."
dedi. Herkesin oyuna talip olduklarını belirten Akşener, "
Biz kazandığımızda sevineceğiz, biz kaybettiğimizde üzüleceğiz."
diye konuştu.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in
"ittifaksız yerel seçim
" kararına ilişkin,
"Yolları açık olsun, kendileri bilir"
yorumunda bulundu.

Bu açıklama sonrasında iki parti arasında ipler bir hayli gerildi.

İYİ Parti'den CHP'ye 'fedakarlık sırası sizde' çağrısı: 10 büyükşehirde aday çıkarmayın

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, yerel seçimler için CHP'ye '10 büyükşehirde aday çıkarmama' teklifinde bulunarak,
"Biz üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP’de"
dedi.
Türker Yörükçüoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’ı AK Parti’ye kaptırmamak için CHP bu illerde aday çıkarmamalı.

AK PARTİ~CHP ikili yarışlarında kazanan her zaman AK Parti oluyor.

Bunu 2002’den itibaren her seçimde gördük.

Türkiye’yi AK Parti’den kurtarmanın yolu İYİ Parti’yi güçlendirmekten geçer.

Biz hem 2019’da hem de 2023’de üzerimize düşen fedakarlığı yaptık.

Sıra CHP’de."

Teklifte İzmir yok

Yörükçüoğlu'nun söz konusu paylaşımda İzmir seçimlerine dair bir talepte bulunmaması dikkat çekti. Bilindiği üzere İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi seçimleri için Ümit Özlale'nin adaylığını duyurmuştu.



#Türker Yörükçüoğlu
#İYİ Parti
#CHP
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