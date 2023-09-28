İYİ Partili Türker Yörükoğlu, CHP'ye 10 büyükşehirde kendi adaylarını destekleme çağrısı yaptı.
Bu açıklama sonrasında iki parti arasında ipler bir hayli gerildi.
İYİ Parti'den CHP'ye 'fedakarlık sırası sizde' çağrısı: 10 büyükşehirde aday çıkarmayın
"İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’ı AK Parti’ye kaptırmamak için CHP bu illerde aday çıkarmamalı.
AK PARTİ~CHP ikili yarışlarında kazanan her zaman AK Parti oluyor.
Bunu 2002’den itibaren her seçimde gördük.
Türkiye’yi AK Parti’den kurtarmanın yolu İYİ Parti’yi güçlendirmekten geçer.
Biz hem 2019’da hem de 2023’de üzerimize düşen fedakarlığı yaptık.
Sıra CHP’de."
Teklifte İzmir yok
Yörükçüoğlu'nun söz konusu paylaşımda İzmir seçimlerine dair bir talepte bulunmaması dikkat çekti. Bilindiği üzere İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi seçimleri için Ümit Özlale'nin adaylığını duyurmuştu.