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Gündem İyi Partili Aylin Cesurdan skandal sözler Saldanın kumunu tek tek alır monte ederiz
POLİTİKA

İYİ Partili Aylin Cesur'un Salda Gölü çalışmalarına ilişkin skandal sözleri: O kumları tek tek monte ederiz

İyi Partili Aylin Cesur'dan skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır monte ederiz

Şehit cenazelerinde verdiği pozlar ile tartışma konusu olan İyi Partili vekil Aylin Cesur, Burdur'da partisinin kongresine katıldığı programda söylediği Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar hakkında skandal sözler ile büyük tepki topladı. İyi Partili Cesur'un, "Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız" ifadelerini kullandı. Bu sözler hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İyi Partili Aylin Cesur
İyi Partili Aylin Cesur

İyi Parti Burdur 2. Olağan Kongresi Burdur Belediyesi Halk Pazarı'nda gerçekleşti. Kongrede gündem Salda Gölü'nde yapılan çalışmalardı.

Kongrede konuşmayı, Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki cenaze namazı esnasında cemaatin önüne geçerek fotoğraf çektirmeye çalışan ve eleştirileri üzerine çeken İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur yaptı.

Aylin Cesur şehit cenazesinde verdiği pozlarla gündem olmuştu.

AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

Cesur'un kongrede yaptığı konuşma ise ahlak sınırlarının dışına çıktı. Salda'da yapılan çalışmaları eleştiren İyi Partili vekil "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız" ifadelerini kullandı.

İyi Partili Aylin Cesur'dan skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır monte ederiz
OYNAT 00:31
İyi Partili Aylin Cesur'dan skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır monte ederiz
Şehit cenazelerinde verdiği pozlar ile tartışma konusu olan İyi Partili vekil Aylin Cesur, Burdur'da partisinin kongresine katıldığı programda söylediği Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar hakkında skandal sözler ile büyük tepki topladı. İyi Partili Cesur'un, 'Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız' ifadelerini kullandı. Bu sözler hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.


Aylin Cesur şehit cenazesinde verdiği pozlarla gündem olmuştu.

İYİ Partili Aylin Cesur şehit cenazesinde cemaatin önüne geçip poz verdi
OYNAT 00:00
İYİ Partili Aylin Cesur şehit cenazesinde cemaatin önüne geçip poz verdi
İdlib'de şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi şaşkınlıkla karşılandı. Milletvekili Cesur tarafından sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar bir taraftan tepki çekerken bir yandan da şaşkınlıkla karşılandı.

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