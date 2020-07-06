İYİ Partili Aylin Cesur'un Salda Gölü çalışmalarına ilişkin skandal sözleri: O kumları tek tek monte ederiz
İyi Partili Aylin Cesur'dan skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır monte ederiz
Şehit cenazelerinde verdiği pozlar ile tartışma konusu olan İyi Partili vekil Aylin Cesur, Burdur'da partisinin kongresine katıldığı programda söylediği Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar hakkında skandal sözler ile büyük tepki topladı. İyi Partili Cesur'un, "Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız" ifadelerini kullandı. Bu sözler hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.
İyi Parti Burdur 2. Olağan Kongresi Burdur Belediyesi Halk Pazarı'nda gerçekleşti. Kongrede gündem Salda Gölü'nde yapılan çalışmalardı.
Kongrede konuşmayı, Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki cenaze namazı esnasında cemaatin önüne geçerek fotoğraf çektirmeye çalışan ve eleştirileri üzerine çeken İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur yaptı.
AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER
Cesur'un kongrede yaptığı konuşma ise ahlak sınırlarının dışına çıktı. Salda'da yapılan çalışmaları eleştiren İyi Partili vekil "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız" ifadelerini kullandı.