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POLİTİKA

İYİ Partili Çıray teravih namazı için 'bidat' dedi

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yaklaşan Ramazan ayında teravih namazı kılınacak olmasına karşı çıktı. Çıray yaptığı paylaşımda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hiç teravih namazı kılmadığını ve teravihin sonradan ortaya çıkan bir ibadet olduğunu öne sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Çıray teravih namazı için bidat dedi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Ramazan ayı boyunca her gün 21.00 ila 05.00 arasında ve hafta sonlarının ise tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, teravih namazları ise gerekli tedbirler alınarak camilerde kılınabilecek.

İYİ Partili Çıray: Teravih namazı bidattır

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, teravih namazlarının kılınacak olmasına karşı çıktı.

Çıray yaptığı paylaşımda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hiç teravih namazı kılmadığını ve teravih namazının sonradan ortaya çıkan bir ibadet olduğunu öne sürdü.

Çıray paylaşımında, "Allah (cc) Kur'an'ı Kerim'de kendisine nasıl ibadet edileceğini açıkça belirtmiştir. Peygamber efendimiz de hiç teravih kılmamış. Ancak, yalnız kendisine farz olan gece namazlarını kılmıştır. Gerisi bidattır." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Çıray: Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine karşıyız
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İYİ Partili Çıray: Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine karşıyız

İki doz halinde uygulanan sinovac aşısı için İYİ Partili Çıray
OYNAT 00:48
İki doz halinde uygulanan sinovac aşısı için İYİ Partili Çıray "Bakanlık 14 milyon aşı yaptık diyor Türkiye'de 7 milyon yaşlı var kime vurdunuz?" ifadelerini kullandı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, Halk TV'de katıldığı programda Sağlık Bakanlığı'nı hedef aldı. Koronavirüs aşısı sinovac'ın iki doz halinde uygulanmasına rağmen Çıray '14 milyon kişiyi aşıladık diyorlar. Türkiye'de 7 milyon yaşlı var. Kim vurdunuz bu aşıyı?' ifadelerini kullandı.

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