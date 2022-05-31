İYİ Parti'li Çıray’dan ittifak ortağı CHP'li belediyeye tepki: İzmir kokuyor

Mehmet Özhaseki'den CHP'li belediyelere eleştiri: Algı operasyonları ile iş yapıyormuş gibi gösteriyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yeniden belde statüsüne kavuşan Çankırı Dodurga'da yapılacak seçimi değerlendirdi. Dodurga beldesinde yapılacak seçimin Türkiye'de 2023 seçimleri öncesinde yapılan son seçim olduğuna dikkati çeken Özhaseki, 'Bu yeni dönemde belediyecilik farklı bir boyutta anlaşılıyor CHP'liler tarafından. Ya şov yaparak ya tuhaf birtakım işler yapıp gündeme gelmek suretiyle veyahut da algı operasyonları çekerek iş yapmadan iş yapıyormuş gibi gözükerek. Bir şey var olmadan varmış gibi sunarak belediyecilik yapmaya çalışıyorlar. Milletimizin de dikkatinden bu kaçmıyor. İnşallah biz burada yine hizmet için geliyoruz.' ifadelerini kullandı.