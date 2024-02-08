Programda, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun tarafından isimleri açıklanan adaylar Bağcılar'dan Eyüp Ali Özdemir, Başakşehir'den Tevfik Atakan Şakar, Beylikdüzü'nden Erol Karapınar, Sancaktepe'den Cemal Doğan, Sultanbeyli'den Fatih Karakaş ve Sultangazi'den Hüseyin Öndeş, Buğra Kavuncu'yla birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

Törende konuşan Kavuncu, adaylara seçim çalışmalarında başarılar dileyerek, İstanbul'un 39 ilçesi için belirlenen adayların 18 Şubat'ta kamuoyuna tanıtılacağını ancak kesinleşen isimlere, bir an evvel çalışmalara başlayabilmeleri için adaylıklarının tebliğ edildiğini aktardı.