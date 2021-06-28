Gündem İzmir Belediyesi tarafından ihalesi iptal edilen Enver Ayseverden 50 bin liralık tazminat davası
POLİTİKA

İzmir Belediyesi tarafından ihalesi iptal edilen Enver Aysever'den 50 bin liralık tazminat davası

Gazeteci Enver Aysever'in İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 238 bin liralık ‘okuryazarlık’ ihalesi alması büyük tepkiyle karşılanmış, bunun üzerine CHP'li Başkan Tunç Soyer ihaleyi iptal etmişti. Soyer'e ihalenin iptali sonrası dava açacağını duyuran Aysever harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iptal edilen ihalesi için 50 bin liralık tazminat davası açan Aysever, kamuoyunda zedelenen itibarını onarma peşinde olduğunu dile getirdi.

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İzmir Belediyesi tarafından ihalesi iptal edilen Enver Ayseverden 50 bin liralık tazminat davası
Enver Aysever Tunç Soyer

Geçtiğimiz aylarda Tunç Soyer liderliğindeki CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gazeteci Enver Aysever'le "2021 Yılı Yaşam Boyu Eğitim Projesi Atölye Etkinlikleri Hizmeti" için toplamda 238 bin 500 liralık bir anlaşma yaptığı ortaya çıkmıştı. İhalenin şartları ise Enver Aysever'in cebini doldurmak için ayarlanması kamuoyunun tepkisi yol açtı.

  • İhalenin tepki toplaması sonrası, Belediye Başkanı Tunç Soyer de ihalenin iptal edildiğini açıkladı. Tunç Soyer'e ihalenin iptali sonrası dava açacağını duyuran Aysever'den ilk somut adım geldi.

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"İSTEDİĞİ RAKAM FAHİŞ"

Dava açma nedenini ilk olarak kamuoyunda zedelenen itibarını onarma peşinde olduğunu söyleyen Aysever, CHP'li belediyeden yine para isteyerek 50 bin liralık tazminat davası açtı. İhalenin iptali öncesi geçen yıl da CHP'li belediyeden atölye için para alan Aysever'in tazminat talebi sonrası Tunç Soyer, bu miktarın fahiş olduğunu savundu.

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