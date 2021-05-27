İzmir Büyükşehir Belediyesi PKK sempatizanı Slajov Zizek'i programa konuşmacı olarak davet etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi tepki toplayan bir programa daha imza attı. Belediye, düzenlediği sanal kitap günlerine Sloven sosyolog ve felsefeci Slavoj Zizek'i konuşmacı olarak davet etti. Türkiye karşıtı, terör örgütü PKK/PYD dostu Slovak sosyolog Slavoj Zizek'in 30 Mayıs'ta konuşmacı olarak İzmirlilerle buluşacak olması tepkiyle karşılandı.

"Etkinlik iptal edilsin"

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup etkinliğe tepki göstererek iptal edilmesini istedi. TGB İzmir İl Başkanı Aylin Kum, Zizek'in özel olarak davet edildiğini belirterek, "Kaleminde Batı Asya halklarının, Mehmetçik'in kanı bulunan Zizek’in İzmir’de konuşmacı olmasını kabul etmiyoruz." dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de eleştiren Kum, etkinliğin iptal edilmesi için İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e çağrıda bulunduklarını aktardı.

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GÜNDEM İzmir Belediyesi'nin Charlie Hebdo çizerine davetine valilik açıklaması: İptal edildi

Daha önce de benzer olay yaşanmıştı

Geçen yıl CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından online düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Mizah Festivaline İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret eden Charlie Hebdo dergisinin karikatüristi Plantu da davet edilmişti. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, programın iptal edildiğini açıklamıştı.

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