İzmir Büyükşehir Belediyesi programına PKK sempatizanı Slajov Zizek katıldı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tepkisini çeken bir program düzenledi. Belediyenin düzenlediği sanal kitap günlerine Türkiye'yi DEAŞ'ı eğitmekle suçlayan YPG ve PKK'nın destekçisi Slovak Sosyolog Slavoj Zizek
konuşmacı olarak katıldı.
Türkiye karşıtı, terör örgütü PKK/PYD dostu Slovak sosyolog Slavoj Zizek'in İzmirlilerle buluşması tepkilere neden oldu.
Soyer iptal edilsin çağrılarını duymadı
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup etkinliğe tepki göstererek iptal edilmesini istemişti. TGB İzmir İl Başkanı Aylin Kum, Zizek'in özel olarak davet edildiğini belirterek, "Kaleminde Batı Asya halklarının, Mehmetçik'in kanı bulunan Zizek’in İzmir’de konuşmacı olmasını kabul etmiyoruz." açıklamasını yapmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de eleştiren Kum, etkinliğin iptal edilmesi için İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e çağrıda bulunduklarını aktarmıştı.