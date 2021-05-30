Gündem İzmir Büyükşehir Belediyesi programına PKK sempatizanı Slajov Zizek katıldı
POLİTİKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi programına PKK sempatizanı Slajov Zizek katıldı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği programa Türkiye'yi DEAŞ'ı eğitmekle suçlayan YPG ve PKK'nın destekçisi Slovak Sosyolog Slavoj Zizek katıldı. Çok sayıda vatandaş sosyal medyadan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e program nedeniyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Büyükşehir Belediyesi programına PKK sempatizanı Slajov Zizek katıldı
Slajov Zizek

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tepkisini çeken bir program düzenledi. Belediyenin düzenlediği sanal kitap günlerine Türkiye'yi DEAŞ'ı eğitmekle suçlayan YPG ve PKK'nın destekçisi Slovak Sosyolog Slavoj Zizek

konuşmacı olarak katıldı.

Zizek, programa konuşmacı olarak katıldı.
Zizek, programa konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye karşıtı, terör örgütü PKK/PYD dostu Slovak sosyolog Slavoj Zizek'in İzmirlilerle buluşması tepkilere neden oldu.

TGB üyesi bir grup protesto düzenlemişti.
TGB üyesi bir grup protesto düzenlemişti.

Soyer iptal edilsin çağrılarını duymadı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup etkinliğe tepki göstererek iptal edilmesini istemişti. TGB İzmir İl Başkanı Aylin Kum, Zizek'in özel olarak davet edildiğini belirterek, "Kaleminde Batı Asya halklarının, Mehmetçik'in kanı bulunan Zizek’in İzmir’de konuşmacı olmasını kabul etmiyoruz." açıklamasını yapmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de eleştiren Kum, etkinliğin iptal edilmesi için İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e çağrıda bulunduklarını aktarmıştı.

İzmir Belediyesi'nin Charlie Hebdo çizerine davetine valilik açıklaması: İptal edildi
GÜNDEM
İzmir Belediyesi'nin Charlie Hebdo çizerine davetine valilik açıklaması: İptal edildi
Abone Ol Google News
Anadolu Efes Avrupa Şampiyonu

Anadolu Efes Avrupa Şampiyonu

Euroleague kupası bir kez daha Türkiye'de.
Ağacı görenler şaşkınlık yaşadı

Ağacı görenler
şaşkınlık yaşadı

Ağaçtan nasıl ve ne zaman alınacağı henüz bilinmiyor.
Utanç verici program

Utanç verici program

​İzmir Büyükşehir Belediyesi programına PKK sempatizanı katıldı.
Normalleşme için <br>kolları sıvıyoruz

Normalleşme için
kolları sıvıyoruz

​Bakan Koca'dan heyecanlandıran mesaj.
Koltuğunu kaybedebilir

Koltuğunu kaybedebilir

​Netanyahu'nun hamleleri boşa çıktı.
Direnç <br>noktasına geldik

Direnç
noktasına geldik

Vaka sayısındaki hedefe az kaldı.
İlk sefer Trabzon'dan

İlk sefer Trabzon'dan

​Yenişehir Havaalanı'nda Trabzon – Bursa arasında yapılan ilk sefer başladı.
Bir haftada <br>bir milyon arttı

Bir haftada
bir milyon arttı

​Sağlık Bakanlığı aşıda son durumu paylaştı.

​İki bin kişi bölgeye akın etti

​10 gün boyunca 24 saat kesintisiz araştırma yapacak
Canlarını<br>zor kurtardılar

Canlarını
zor kurtardılar

​Evi yakıp apartmanın kapısını kilitledi.

Gözlerim<br>iyi görmüyor!

Gözlerim
iyi görmüyor!

Polise yakalanınca kendini böyle savundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.