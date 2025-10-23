İzmir'de 42 bin 500 sentetik hap ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu ihbarını aldıkları eve operasyon düzenledi. Evdeki aramada 42 bin 500 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ile 10 dolu mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan E.A., işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.