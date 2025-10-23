Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de 42 bin 500 sentetik hap ele geçirildi

İzmir'de 42 bin 500 sentetik hap ele geçirildi

14:3323/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Evdeki aramada 42 bin 500 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ile 10 dolu mermi ele geçirildi.
Evdeki aramada 42 bin 500 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ile 10 dolu mermi ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, polisin operasyon düzenlediği evde 42 bin 500 sentetik hap ele geçirildi, E.A. (43) gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu ihbarını aldıkları eve operasyon düzenledi. Evdeki aramada 42 bin 500 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca ile 10 dolu mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan E.A., işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

#İzmir
#Konak
#Sentetik hap
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? 23 Ekim BUSKİ su kesintisi sorgulama