Samsun’da 105 bin sentetik hap ele geçirildi: 5 kişi gözaltına alındı

12:0823/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Olaya ilişkin 5 şüpheli, gözaltına alındı.
Olaya ilişkin 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Samsun’un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla yaptıkları mücadele kapsamındaki çalışmalarda, H.E.A. (19), K.Ç. (20), M.D. (23), A.Y. (25) ve Ş.B.’nin (26) uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını tespit etti. Takibe alınan şüphelilerin Atakum ilçesinde ev kiraladıkları ve araçlarının sürekli olarak evin önünde park halinde olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında araçta yapılan aramalarda, 105 bin 279 sentetik hap, evde ise dolabın üzerine konulmuş 51 gram kokain ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.




