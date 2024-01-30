İzmir'de aday gösterilmeyen Tunç Soyer'den CHP yönetimine tepki: En hafif deyimle nezaketsizlik

Son genel seçimler ertesinde 21 Haziran’da “Yeni Siyaset Belgesi İzmir Duruşu” metninde ifade ettiğim gibi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaşayacağı değişimin mutlaka sosyal demokrat ve sol değerler üzerinden yapılması gerektiği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Otoriter ve popülist siyasal iklimin değişmesi; bu değerlerin üzerinde oluşacak ittifakların yaygınlaşması ve toplumsal muhalefetin bu köklerden beslenerek büyütülmesi ile mümkün olacaktır. Memleketimizin rotasının aydınlık bir geleceğe çevrilmesi için bu kaçınılmazdır.