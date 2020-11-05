İzmir’de depremzedeler için konteyner kent yapımına başlandı: 19 gün sonra tamam

İzmir'deki deprem felaketinin ardından yaralar sarılıyor. 114 kişinin can verdiği, binden fazla kişinin yaralandığı felaket sonrası evsiz kalanlar için hükümet kolları sıvadı. Hasarlı binalar tek tek yıkılırken, yerlerine daha sağlam binalar yapılacağı, bunun da bir ay sonra başlayacağı duyuruldu.
Bakan yardımcısı duyurdu
Bu süreç içerisinde çadırlarda yaşayan İzmirliler için konteyner kent yapılıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de depremzedelerimizin geçici olarak barınacakları konteyner kentin yapım çalışması başladı. 19 gün sonra hazır inşallah." ifadelerini kullandı.
İzmir’de depremzedelerimizin geçici olarak barınacakları Konteyner Kentin yapım çalışması başladı.
19 gün sonra hazır inşallah 👍 pic.twitter.com/MJyx3xhE2q
İzmir’de depremzedelerimizin geçici olarak barınacakları Konteyner Kentin yapım çalışması başladı.