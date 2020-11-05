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Gündem İzmirde depremzedeler için konteyner kent yapımına başlandı 19 gün sonra tamam
İZMİR

İzmir’de depremzedeler için konteyner kent yapımına başlandı: 19 gün sonra tamam

İzmir'de geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından tüm imkanları seferber edilerek yaralar sarılmaya çalışılıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İzmir'de depremzedelerin geçici konaklayacağı konteyner kentin yapım çalışmasının başladığını duyurdu. Kentin yapımı 19 gün sonra tamamlanarak felaketzedelere geçici yuva olacak.

Haber Merkezi İHA
İzmir’de depremzedeler için konteyner kent yapımına başlandı.
İzmir’de depremzedeler için konteyner kent yapımına başlandı.

İzmir'deki deprem felaketinin ardından yaralar sarılıyor. 114 kişinin can verdiği, binden fazla kişinin yaralandığı felaket sonrası evsiz kalanlar için hükümet kolları sıvadı. Hasarlı binalar tek tek yıkılırken, yerlerine daha sağlam binalar yapılacağı, bunun da bir ay sonra başlayacağı duyuruldu.

Bakan yardımcısı duyurdu

Bu süreç içerisinde çadırlarda yaşayan İzmirliler için konteyner kent yapılıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de depremzedelerimizin geçici olarak barınacakları konteyner kentin yapım çalışması başladı. 19 gün sonra hazır inşallah." ifadelerini kullandı.

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