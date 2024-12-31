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İzmir'de PKK/KCK operasyonu: Teröristlerle fotoğrafı olan 5 şüpheli yakalandı

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: Teröristlerle fotoğrafı olan 5 şüpheli yakalandı

09:4731/12/2024, Salı
AA
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İzmir'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
İzmir'de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, önceki yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları bulunan ve açık kaynaklarda terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheliyi tespit etti.


Şüphelilerin, örgüt mensuplarıyla fotoğrafları bulunuyordu.

Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tüfek ve 21 kartuş ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



#PKK/KCK
#terör örgütü
#İzmir
#Operasyon

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