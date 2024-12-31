İzmir'de PKK/KCK operasyonu: Teröristlerle fotoğrafı olan 5 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, önceki yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları bulunan ve açık kaynaklarda terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheliyi tespit etti.

Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tüfek ve 21 kartuş ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.