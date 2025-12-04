Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir’de sahte içki operasyonu: 2 bin 850 litre etil alkol ele geçirildi

İzmir’de sahte içki operasyonu: 2 bin 850 litre etil alkol ele geçirildi

17:414/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Karşıyaka'da 2 bin 850 litre etil alkol ve 168 aroma kiti ele geçirildi.
Karşıyaka'da 2 bin 850 litre etil alkol ve 168 aroma kiti ele geçirildi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 2 bin 850 litre etil alkol ve 168 aroma kiti ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkollü içki üretimi ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.


Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Karşıyaka ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.


Yapılan aramada 2 bin 850 litre etil alkol ile alkollü içki yapımında kullanılan 168 adet aroma kiti ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 150 bin TL olduğu belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



#İzmir
#operasyon
#Karşıyaka
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çok kuvvetli geliyor: Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı