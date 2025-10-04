Yeni Şafak
Jandarmadan kaçak alkol baskını: 620 litre etil alkol ele geçirildi

13:514/10/2025, Cumartesi
IHA
Samsun’da jandarma ekipleri tarafından kaçak alkol baskınında 620 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un İlkadım ilçesinde kaçak alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda jandarma ekipleri koli ambalajlarına gizlenmiş şekilde 620 litre etil alkol ele geçirdi.

S.C.Ç. (31) isimli şahsın ikametinde kaçak alkol bulundurduğu bilgisine ulaşan Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM, İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada koli ambalajları içerisine gizlenmiş halde 620 litre etil alkol bulundu.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.




#jandarma
#kaçak
#etil alkol
#baskın
