Joe Biden'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Türkiye' vurgulu seçim tebriği

Joe Biden, seçim galibiyeti nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim galibiyeti sonrası dünya liderlerinden de tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.
En son tebrik mesajı yayınlayan isim ise ABD Başkanı Joe Biden oldu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Biden, 'Türkiye' vurgusu yaptığı paylaşımda Erdoğan ile küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle beklediğini söyledi.
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de tebrik mesajı yayınladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı ve Türkiye'nin köklü demokratik geleneğini yansıtan katılım oranı nedeniyle Türkiye'deki seçmenleri tebrik ediyorum. Türkiye, değerli bir NATO müttefiki ve ortağıdır. Türk halkının seçtiği hükümetle birlikte çalışmalarımıza devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.