JPMorgan'dan Türkiye'nin ekonomi yönetimine övgü

JPMorgan, muayene katılım paylarının düşürülmesinin ardından şubat ayı enflasyon tahminini revize ederek, aylık TÜFE beklentisini %3,5'ten %2,7'ye çekti.
Türkiye'de hastanelerde katılım payı tutarı düşürülünce Şubat TÜFE tahminleri de geriledi.
Muayene katılım paylarındaki düşüş, enflasyon beklentilerini azalttı
ABD'li yatırım bankası JPMorgan, SGK muayene katılım paylarında ocak ayında yaptığı artışları tersine çeviren kararlar alması, ücretleri indirmesi sonrası şubat ayı için yaptığı aylık ve yıllık enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
"Kararın etkisi yüzde 1 olabilir"
JPMorgan yaptığı değerlendirmede, şu ifadeyi kullandı:
Türk hükümeti, sağlık fiyatlarındaki düzenlenmiş artışları kısmen tersine çevirdi ve toplam potansiyel dozaj etkisi yüzde 1'e kadar ulaşabilir.
JPMorgan şubat ayı enflasyon beklentisini düşürdü
JPMorgan, sağlık fiyatlarındaki aşağı yönlü ayarlamalar nedeniyle şubat ayı için aylık TÜFE beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 2,7'ye indirdi.
Ocak ayında yüzde 42,1 olan manşet enflasyonun olumlu baz etkisiyle Şubat ayında yüzde 39,6'ya gerilemesi bekleyen JPMorgan'ın önceki beklentisi yüzde 40,7 seviyesiydi.
2025 enflasyon beklentisi: Yüzde 27,2
JPMorgan ayrıca 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerin yüzde 27,2 olarak koruduklarını da vurguladı.