JPMorgan'dan Türkiye'nin ekonomi yönetimine övgü

Resmi Gazete'nin 23 Şubat tarihli sayısında yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık uygulama tebliğine göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, semt poliklinikleri, devlet ve vakıf üniversite hastanelerinde hasta muayene katılım payı tutarı 45 TL'den 20 TL'ye indirildi.

Resmi Gazete'nin 23 Şubat tarihli sayısında yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık uygulama tebliğine göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, semt poliklinikleri, devlet ve vakıf üniversite hastanelerinde hasta muayene katılım payı tutarı 45 TL'den 20 TL'ye indirildi.

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, SGK muayene katılım paylarında ocak ayında yaptığı artışları tersine çeviren kararlar alması, ücretleri indirmesi sonrası şubat ayı için yaptığı aylık ve yıllık enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize etti.