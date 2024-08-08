Kabaktepe'den İBB'nin Paris’teki 'İstanbul Evi' açılışına tepki: İstanbulluların hangi sorununu çözüyor?

Paris Olimpiyatları'nı izlemek için kente adeta kamp kuran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tartışmalı bir hamle daha geldi.
Paris'in ünlü moda müzesi "Palais Galliera"da açılan İstanbul Evi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından günlük 249 bin Euro'ya kiralandı.
Açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'un 17 ilçe belediye başkanı katıldı.
Kabaktepe'den tepki
Tartışmalara neden olan karara AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de tepki gösterdi.
X hesabından paylaşımda bulunan Kabaktepe dikkat çeken sorular yöneltti.