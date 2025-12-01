Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor: İşte masadaki konu başlıkları

Ekonomi de kabinenin önemli başlıklarından biri olacak. Ekonomik göstergelerdeki son iyileşmeler ve 2026 bütçesine yönelik TBMM komisyonundaki görüşmelerin seyri masaya yatırılacak.

Dış politikada ise Rusya-Ukrayna savaşına yönelik barış çabaları, Gazze’de devam eden insani kriz ve Türkiye’nin bu süreçlerde yürüttüğü diplomatik girişimler ele alınacak. Toplantıda, uluslararası toplumla atılabilecek yeni adımlar üzerinde de durulması bekleniyor.