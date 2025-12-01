Yeni Şafak
Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor: İşte masadaki konu başlıkları

11:071/12/2025, Pazartesi
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantının öncelikli başlığını “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar oluşturacak. Toplantıda ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yoğun gündemle toplanacak.

Toplantının ana gündemini, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen güvenlik çalışmaları oluşturacak. Suriye’de SDG’ye ilişkin gelişmeler ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.

Ekonomik göstergeler değerlendirilecek

Ekonomi de kabinenin önemli başlıklarından biri olacak. Ekonomik göstergelerdeki son iyileşmeler ve 2026 bütçesine yönelik TBMM komisyonundaki görüşmelerin seyri masaya yatırılacak.

Dış politikada ise Rusya-Ukrayna savaşına yönelik barış çabaları, Gazze’de devam eden insani kriz ve Türkiye’nin bu süreçlerde yürüttüğü diplomatik girişimler ele alınacak. Toplantıda, uluslararası toplumla atılabilecek yeni adımlar üzerinde de durulması bekleniyor.



